Agneta Sjödin: Jag har en fin kärleksrelation till mig själv

helskärm Agneta Sjödin leder ”Agnetas nyårskarameller” på nyårsdagen igen, första gången hon gjorde det var 1995.

Agneta Sjödin ger höga betyg till både kärlekslivet och karriären.

Inför klassikern ”Agnetas nyårskarameller” på nyårsdagen får hon sätta plus på livet just nu.

– Jag har en jättefin kärleksrelation till mig själv, den ska man inte underskatta för den är ju den viktigaste, säger hon.

Hon ledde ”Agnetas nyårskarameller” första gången redan 1995. Sedan dess har programmet blivit en riktig klassiker när Agneta Sjödin, 54, tillsammans med inbjudna TV4 -kollegor går igenom tv-året och avslöjar blunders, misstag och dråpliga situationer som händer bakom tv-kulisserna.

– I år är David Hellenius med, han har inte varit gäst förut och vi har Alexander Kronlund, Camilla Hamid och Mauri Hermundsson också. Det var många nya och det gjorde inspelningen extra rolig för de var så exalterade och bjussiga och härliga i programmet, säger Agenta Sjödin när Aftonbladet når henne över telefon i samband med att nyårskaramellerna spelats in strax före jul.

Hon har inga egna favoritblunders men gillar att visa upp hur det går till bakom kulisserna under tv-inspelningarna och har därför inga problem att även bjuda på egna misstag.

– Jag står för det, att det kan bli tokigt fel emellanåt. Men jag tror inte att jag har gjort något så stort fel att jag har velat glömma bort det. Jag tycker att det är roligt när det blir lite levande, tokigt. Det blir mer mänskligt då.

Vad tror du är framgången bakom ”Agnetas nyårskarameller”?

– Jag tror att tittarna tycker att det är väldigt kul att se när det går galet. Det man ser i rutan vanligtvis är ju det perfekta, när allt är klippt och fixat, så jag tror att de tycker att det är jättekul att se att det är vanliga människor som gör tv.

helskärm Agneta Sjödin.

Här är Agneta Sjödins betyg på...

...hälsan

– Den känns nästan mästerlig ändå, men det får bli en fyra. Jag är i väldigt bra form både fysiskt och mentalt. Det enda jag behöver är lite återhämtning så nu ska jag vara ledig i några veckor. Efter det kommer jag ligga på en femma, men nu är det en fyra.

...karriären

– Jag känner att jag har tagit lite eget grepp om min karriär nu när jag startade podden och det har varit väldigt mycket jobb under året. Det får man väl ändå se som att karriären går bra. Jag har hunnit med två tv-produktioner, podden, sommarprat, min bok ”Så in i själen”... Det känns som ett väldigt produktivt år, så då får man väl tycka att karriären går bra just nu. Men det kan alltid bli ännu bättre så vi sätter en fyra.

...ekonomin

– Den är också bra. Vad finns det att klaga på när man har tak över huvudet, mat för dagen och kan göra saker som man gillar. När man har det och hälsan får man vara väldigt nöjd med ekonomin. Så jag sätter en fyra. Allt kan bli bättre och det är bra att ha en liten morot kvar.

...kärlekslivet

– En fyra. Om jag ser till kärleken till mig själv så är den jättebra. Det är där jag är just nu, jag är i en väldigt fin kärleksrelation till mig själv och till mina vänner och min dotter. Känns jag tråkig nu? Jag är nog bara en nöjd människa. Man ska alltid ha något att längta efter så att man kan utvecklas, så att man har nån sorts driv i livet, det ska man aldrig sluta med. Men ändå ha fokus på allt man är tacksam över. Och jag har en jättefin kärleksrelation till mig själv, den ska man inte underskatta för den är ju den viktigaste.

...hemmet

– Mitt hem är en femma för det är jättehärligt, perfekt storlek för mig, havsutsikt och nära till pendelbåtarna till stan. Jag har funderat över om jag skulle vilja ha något litet sommarställe, kanske i nåt annat land eller uppe i fjälträakterna, eller vid havet. Men jag är också så otroligt nöjd med mitt hem nu.

...framtidsplanerna

– De får en femma också, det är dumt att överge ett vinnande koncept. Jag känner att jag är på en bra väg framåt. Jag är så ung fortfarande, jag är bara 54 så jag har mycket kvar att göra. Kärleken kan höjas till en femma, jag kan få lite mer luft i kalendern så så jag får in återhämtning och träning där också och så ser jag fram emot nya spännande projekt som jag har på gång.

