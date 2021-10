Mia Skäringer: Därför är jag med så lite i nya avsnitten av ”Solsidan”

Stor intervju om podcasten, boken, musiken och psykisk ohälsa

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Hon beskriver sig som ”inte bra nog” för att satsa på antingen musiken eller humorn.

Podcast-aktuella Mia Skäringer berättar för Aftonbladet om varför hon visar sin allvarligare sida med ett musikalbum och sin självbiografi – och varför hon syns så lite i senaste säsongen av ”Solsidan”.

– Jag sa att jag skulle gärna vara med så lite som möjligt, säger hon.

Husbilen är stripad med ”Skalla dagen” och Mia Skäringers namn.

– Jag arbetar skitbra i bil själv. Jag tänker när jag kör och sen stannar jag gärna och köper en kaffe och sitter nånstans. Inte i nån parkeringsficka vid motorvägen, men inne i stan. Då är jag nära folk och nära där det händer saker men ändå jädrigt skyddad. Jag låser om mig och har på nån musik. Då har jag gärna datorn och sitter och skriver, säger hon.

Husbilen där Mia Skäringers nya intervjupodd spelas in ger dock inte riktigt samma anonymitet:

– Men den blir ändå en trygghetszon för mig. Och också att inte en gäst ska sätta sig på ett tåg och få signalfel i Skövde och så har hela dagen gått för dem. Istället kan vi mötas upp på halva vägen.

helskärm Mia Skäringer är aktuell med podden ”Skalla dagen”.

Den nya podcasten kommer ett drygt halvår efter sista avsnittet av ”Skäringer och Mannheimer”. I den nya podcasten ”Skalla dagen” har Mia Skäringer två olika gäster med i varje avsnitt.

– Det var det jag kände behövdes för mig. Jag är väldigt dålig på att träffa människor, eftersom jag bor där jag bor och självmant isolerar mig i perioder. För mig blir det här ett sätt att konstruera input för mig själv. Vårt grundrecept är att träffa två människor som jag är nyfiken på och prata om det som jag kan tycka att jag är bra på, saker som kan vara lite jobbiga för människor att prata om, men på ett ganska lätt och humoristiskt och allvarligt sätt på samma gång. Det vi alla sliter med, men som går lite under radarn. Psykisk ohälsa, ångest, depressioner, överlevnadsstrategier, självrespekt, självförtroende.

helskärm Mia Skäringer.

Fakta Det här är Mia Skäringer Namn: Maria Elisabeth ”Mia” Skäringer Lázár.

Ålder: 45 år.

Yrke: Komiker, skådespelare, artist.

Familj: Maken Gabriel. Tre barn.

Bakgrund: Var programledare på ZTV 1995 och debuterade som stå upp-komiker 1997. Gjorde humorprogrammet ”Roll on” i P3 tillsammans med Klara Zimmergren 2004 till 2007 och fortsatte samarbetet med prisbelönta humorserien ”Mia och Klara” som sändes i två säsonger på SVT 2007 och 2009 och gjorde karaktärerna Gulletussan och Tabita kända för hela svenska folket. 2009 släppte hon boken ”Dyngkåt och hur helig som helst” och debuterade även i rollen som Anna i ”Solsidan” som hon sedan dess spelat i samtliga säsonger av succéserien. Har haft egna intervjuprogrammet ”Mia på Grötö” på TV4. 2018 sålde enpersonsshowen ”Avig Maria – No more fucks to give” ut både Globen och Scandinavium flera gånger om.

Aktuell: Med nya intervjupodden ”Skalla dagen” på Podme, självbiografin ”Maria: en kvinnlig komikers dagbok – den lagrade sorgen”, fullängdsalbumet ”Maria” där låtarna hämtat inspiration från boken, släpps 12 november. Läs mer

helskärm Mia Skäringer.

Förutom den nya podcasten släpper Mia Skäringer ett musikalbum, ”Maria” 12 november, där texterna är inspirerade av självbiografin ”Maria: en kvinnlig komikers dagbok – den lagrade sorgen” som släpptes i maj.

– Eller biografi... det är en dagbok, anteckningar som är sammanvävda i en längre historia, jag känner mig lite för ung för att skriva en biografi.

Jag är inte bra nog på nånting, känner jag själv

Är det bökigt att hoppa mellan de olika rollerna, som komiker, skådespelare, sångerska?

– På vissa sätt, men på andra sätt väldigt befriande. Jag är lite för rastlös för att bara vara rolig, eller bara seriös. Jag är inte bra nog på nånting, känner jag själv. Jag skulle inte kunna satsa på att bli sångerska, eller satsa på att bara hålla på med humor och ligga i framkant som man måste som komiker och ta tempen på allt. Jag är för sliten för det. Jag skulle inte orka. Så jag behöver ha allvaret ihop med humorn och hoppa runt lite.

Vadå inte bra nog?

– Det är lite sorgligt, men så är det tyvärr, hahaha.

Eller sitter det i ditt huvud?

– Det gör det nog. Men jag tror att det är ganska bra att ha lite självtvivel. Framför allt i humorsammanhang.

Hjälper det till att pusha dig själv också?

– Jo. Men vissa dagar... Jag har skrivit ganska mycket om det i boken också att jag har ju periodvis rätt tungt med mig själv. Men jag har lärt mig att leva mitt liv så. Och då vet jag att de dagarna kan jag inte gå in och värdera hela min människa och utgå från att det är sanningen om mig.

Det är klart att utåt går det bra, men inuti rasar ju ens korthus långsamt

När lärde du dig att göra det?

– Det tror jag aldrig man blir klar med. Man får lära sig att leva som stark-skör och inte utgå från varken det starka eller sköra. När jag ska fatta beslut om nånting vad som helst så får jag ta lite av båda sidor, förstår du vad jag menar?

Klarar du av att inte fatta beslut om du har en sån dålig dag då?

– Ja, nu gör jag det. Inte förr. Jag har varit arbetsnarkoman och sagt ja till allting vilket har resulterat i att jag har jobbat alldeles för mycket under långa perioder. Man spelar in ”Solsidan” samtidigt som man är ute och spelar sin föreställning och det är dubbla föreställningar för att det går så bra liksom. Det är klart att utåt går det bra, men inuti rasar ju ens korthus långsamt.

helskärm Josephine Bornebusch som Mickan, Johan Rehborg som Fredrik, Henrik Dorsin som Ove, Mia Skäringer som Anna och Felix Herngren som Alex.

Är det därför du är med mindre i ”Solsidan” den här säsongen?

– Ja, det var ett beslut som kom redan när jag spelade de sista ”No more fucks to give”. Jag visste redan då att när jag driver mig själv så pass långt som den turnén var... energimässigt alltså, det var ju bland det roligaste jag varit med om i hela mitt liv, men just kroppsligt, fysiskt och psykiskt så kostar det rätt mycket. Då visste jag att nu måste jag få komma hem och vara med min familj och långsamt återhämta mig, så jag sa att jag skulle gärna vara med så lite som möjligt hahaha. Men jag älskar ”Solsidan” och det har blivit en skitbra säsong, jag visste att det skulle tåla att jag var med lite mindre.

Jag bor i Halland och alla andra bor i Stockholm så de kan gå hem till sina familjer

Jag tänkte att du kanske ville göra mindre humor, med tanke på att podden, boken och albumet alla är åt det allvarligare hållet?

– För mig utesluter det ena inte det andra. Tvärtom hade det varit jättebra för mig att gå från det till ”Solsidan” för där är man tillsammans med sitt gäng och Anna är ingen krävande roll. Men rent orkesmässigt... jag har ju tyvärr problem med min fysik och behöver ta det lugnt i perioder. Jag bor i Halland och alla andra bor i Stockholm så de kan gå hem till sina familjer. För mig skulle det bli att vara i Stockholm hela veckor och jag kände att jag kommer inte palla det den här gången. Jag hade varit från min familj sketmycket när jag var ute och turnerade. Men jag är väldigt stolt över serien.

helskärm Mia Skäringer.

Jag tror inte att någon tvivlar på det.

– Nej, men ibland blir det så: ”Varför är hon med mindre, är hon trött på det här? Ska hon inte vara rolig längre?” Och jag har verkligen tänkt göra roliga grejer framöver.

I sin bok skriver Mia Skäringer om sådant hon mest skämtat om i sina shower tidigare. Två sexuella övergrepp, en trasslig uppväxt, sin bipolära diagnos.

– Jag ville ge det till min publik eftersom mina föreställningar alltid tagit upp ganska allvarliga grejer, som jag aldrig har lagt ut texten om så mycket. Jag blev också en ganska aktiv figur under Metoo och då kände jag att jag ville berätta varför, att jag hade en historia bakom. Precis som alla andra kvinnor som höjde sin näve. Jag hade bara möjlighet att använda min röst där och då, men nu har jag backat väldigt mycket från det. Jag vill att det ska vara ett vi tillsammans.

Att vara igenkänd bara på grund av morsan, utan nån annan mening eller drivkraft är rätt jobbigt

Blir boken och skivan ditt sätt att sätta punkt för det?

– Ja, för det aktiva arbetet för just de frågorna. Sen pågår det arbetet hela livet ut, men jag tycker att vi har fått ganska mycket nya glasögon på de här frågorna. Nu måste jag få gå vidare och bli mig själv igen, inte bara prata om det hela tiden.

Du har varit öppen med att du mått väldigt dåligt i perioder i livet, hur gör du för försöka se till att dina barn inte ska...

– Må så dåligt som jag? Jag tjatar hål i huvet på dem, jag överbeskyddar dem. Vilket jag tror inte alls är bra. Alla föräldrar gör ju fel, antingen upprepar man samma fel som ens föräldrar gjorde, eller så gör man tvärtom och då blir det ett överslag istället. Men jag har varit extremt noga med att verkligen visa för mina barn att jag alltid är där, även om jag har jobbat mycket.

– Sen har jag skyddat dem från min berättelse, jag har inte velat projicera mina erfarenheter på dem. Om de vill läsa min bok nu så får de göra det. Men jag har inte skrivit om dem, och jag tar inte med dem på saker, för jag vill inte att de ska bli offentliga personer bara för att jag är det. Jag vill att de ska veta vad de skulle vilja använda offentligheten till innan de isåfall blir det. Att vara igenkänd bara på grund av morsan, utan nån annan mening eller drivkraft är rätt jobbigt. Dessutom är det ju inte säkert de gillar allt jag gör och säger. De ska vara fria att bilda sin egen människa.

helskärm Mia Skäringer.

Mia Skäringer om...

...drömgäster om det skulle bli fler säsonger av ”Skalla dagen”:

– Alla är nog inte offentliga personer, det finns många som skulle bli väldigt bra, som inte är kända. Men det är klart att det hade varit en dröm att få in Victoria, få backa upp husbilen utanför slottet och rulla ut röda mattan. Det hade varit otroligt att få prata om just de här ämnena med henne. Jag har frågat Zlatan också, men han tycker att det är för pk i Sverige och gör aldrig såna här grejer. Och jag har gemensamma bekanta med Håkan Hellström i Göteborg, men han gör heller ingen media, men det är klart att jag har varit på dem.

...varför ”Skäringer och Mannheimer” lades ner:

– Vi hade hållit på i fyra år och det sista kom ju coronan och allt blev knäpptyst överallt. Varken Anna eller jag är ju några sociala monster som är ute och tankar jättemycket upplevelser, så jag kände att det var jobbigt att komma på vad jag skulle berätta om. Jag kände att jag började använda gammal skåpmat. Förr har jag begått våld på mig själv i perioder för att pleasa, men det är aldrig värt det för mig så jag sa till Anna att nu kommer det inte gå längre för mig.

...en eventuell comeback för ”Skäringer och Mannheimer” som livepodd:

– Det kan hända, absolut. Nu håller Anna på lite med en anan podd och jag också. och jag tror att det är bra att vi taggar på lite, men för mig har det inte satts nån punkt för ”Skäringer och Mannheimer”, allt beror på vad vi känner för.

helskärm Mia Skäringer i Avig Maria.

...succéshowen ”Avig Maria – No more fucks to give” som sålde slut både Globen och Scandinavium flera gånger om:

– När jag skrev den var manuset fem timmar långt. Vi hade inte ens något publik på genrepet för jag kände att vi vet ju inte ens... Sen när vi repade för första gången på stor scen så var den två timmar och vi fick bara säga att så här får det bli. Jag har verkligen inget minne från premiärkvällen vad jag sa eller vad jag gjorde, det är helt blankt. Men sen var det alltså tre timmars material över, skrivna anteckningar. Det var mycket av de allvarliga texterna som går djupare, om min psykiska ohälsa, om min uppväxt. Så det var det som sen blev till boken.

...framtidsplanerna:

– Nu i pipen är det en föreställning som bubblar som har med musiken att göra. Sen är det en dramakomedi som jag också bubblar med, med mina karaktärer, så där blir det väldigt mycket Tabita och Gulletussan och humor. Sen är det en film som jag också håller på med, så det är många såna projekt som kräver sin tid i bilen. Vi får se vad som kommer först, för det är inte någon riktig ordning satt.

