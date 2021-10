Sångaren Jay Black är död – blev 82 år

Kallades ”The voice”

Publicerad: I dag 07.27 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Jay and the Americans med Jay Black som nummer två från vänster.

Den amerikanske sångaren Jay Black, eller David Blatt som han egentligen hette, har gått bort vid 82 års ålder.

Han kallades ”The voice” och var frontman i det doo-woop-inspirerade popbandet Jay and the Americans och kanske mest känd för att ha sjungit en ikonisk version av ”This magic moment”, skriver Deadline.

Jay Black kom med i bandet 1962, som ersättare för John “Jay” Traynor, och medverkade bland annat på skivorna ”Come a little bit closer”, ”Blockbusters”, ”Sunday and me” och hits som ”Cara mia”, ”Only in America” och ”Walkin’ in the rain”.

Jay and the Americans var som störst under 1960-talet. Bandet splittrades 1973 men Jay Black fortsatte att sjunga och uppträda fram till 2017.

