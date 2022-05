Mejla Jan-Olov Andersson

Så var årets Cannes-festival – Aftonbladets utsände summerar

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

CANNES. Under lördagskvällen slutar den 75:e jubileumsupplagan av världens största filmfestival.

Aftonbladets Jan-Olov Andersson, som har varit 37 år i Cannes, sammanfattar här sina intryck.

Här är vad och vilka som var bäst, tråkigast, vildast, trevligast och mest nakna. Och vem som blev mest igenkänd av svenskarna…

helskärm Ur ”Broker”.

GULDPALMSVINNARE

Oj, det har nog aldrig varit svårare att tippa.

Om vi undantar fjolårets lite vrickade vinnare ”Titane”, så har Juryordföranden Vincent Lindon under senare år själv gärna medverkat i socialrealistiska filmer med något slags budskap. Av ett par flyktingdramer ligger då bröderna Dardennes ”Tori & Lokita” bäst till. Gripande, men djupt deprimerande. I så fall blir det deras tredje Guldpalm.

Men jag tror mer på Hirokazu Kore-edas ”Broker”. Handlar om mord och illegala adoptioner i Sydkorea och på något märkligt sätt lyckas regissören få publiken att gilla alla huvudpersoner, trots att de egentligen är skurkar.

helskärm Banks Repeta och Anthony Hopkins i ”Armageddon time”.

ANDRA GULDPALMSKANDIDATER

Oväntat många gillar både James Grays banala barndomsskildring ”Armageddon time” och Jerzy Skolimowskis ”EO” med en åsna (!) i huvudrollen. Rumänen Cristian Mungius ”R.M.N.” har också sina förespråkare. Snyggaste filmen är Park Chan-wooks ”Decision to leave”, men en thriller har väl inte vunnit sedan Tarantinos ”Pulp fiction” 1994.

helskärm Ruben Östlund.

SVENSKTRION

Vågar inte tippa dem, men alla tre filmerna kan absolut konkurrera om palmen, tycker jag.

Kanske har mottagandet för Tarik Salehs ”Boy from heaven” varit lite för jämntjockt bra, men inte överväldigande. Kanske har Ali Abbasis ”Holy spider” och Ruben Östlunds ”Triangle of sadness” splittrat publiken för mycket i mycket bra eller rätt kasst mottagande.

helskärm Taraneh Alidoosti i ”Leila's bröder”.

BÄSTA SKÅDESPELARE, KVINNLIG

Jag var rätt trött i skallen efter nästan tre timmars prat på persiska och undertexter som byttes i rasande takt. Men tveklöst är Taraneh Alidoosti väldigt bra i ”Leila's bröder”. Margaret Qualley är också suverän som lätt försupen äventyrerska i Claire Denis-filmen ”Stars at noon”.

helskärm Ur ”Nostalgia”.

BÄSTA SKÅDESPELARE, MANLIG

Både Tawfeek Barhom från ”Boy from heaven” och Mehdi Bajestani från ”Holy spider” har chans. Men ingen dominerar sin film så totalt som Pierfrancesco Favino i italienska ”Nostalgia”.

helskärm Ruben Östlund med ”Triangle of sadness”-gänget.

VILDASTE FILM

”Triangle of sadness”. Ju längre festivalen pågått, ju fler har pratat om mittsektionen i Ruben Östlunds film. Spyfesten i samband med en middag ombord på en lyxjakt. De som sett filmen kan inte sluta prata om allt det äckliga i scenen. De som avstod att se filmen är sura på sig själva.

Och efter att ha sett hur filmen fungerade med en publik, köptes de amerikanska distributionsrättigheterna för svindyra pengar.

helskärm Tang Wei.

FÅRÖ-ANKNYTNING

Förra året tävlade Mia Hansen-Løves ”Bergman island” om Guldpalmen. En film som både hade spelats in på och utspelades kring Ingmar Bergman-gården på den gotländska ön.

Årets film med lite Fårö-anknytning är Park Chan-wooks ”Decision to leave”. När kvinnliga stjärnan Tang Wei, annars känd för Ang Lee-filmen ”Lust, caution”, gifte sig 2014, var det i Bergmans trädgård på Fårö.

helskärm Fares Fares.

BLIXTBESÖK

Fares Fares missade röda mattan för ”Boy from heaven” trots helikopterfärd från flygplatsen. Hade egentligen inte tid att vara här, då han spelar in sin första film som regissör i Sverige.

Ali Abbasi var inte heller här så länge för ”Holy tiger”. Han är mitt uppe i inspelningen av HBO Max-serien ”The last of us” i Kanada.

helskärm Lea Mysius (till vänster) och regissören Jacques Audiard.

TREVLIGASTE INTERVJU

Léa Mysius. Enormt trevlig regissör/manusförfattare med många intressanta åsikter om film. Kämpade på med intervju efter intervju, trots att hon är höggravid. Fick nästan lite dåligt samvete efteråt för att jag inte var så jätteförtjust i hennes film ”Les cinq diables”.

helskärm Edvin Ryding möter ett fan i Cannes.

SVENSKA KÄNDIS

Normalt brukar inte Zalando Rising Star-skådespelarna som fått en Cannesresa i pris väcka så stor uppmärksamhet. De får ju priset för att de är i början av sina karriärer, i Sverige.

Men Edvin Ryding har 1,7 miljoner följare på Instagram tack vare Netflix-serien ”Young Royals”. Efter varsin öl på en uteservering, möttes vi upp av några av hans fans utanför på gatan.

helskärm Viggo Mortensen och Léa Seydoux på röda mattan.

MEST OSMAKLIGT NAKNA, PÅ FILM

Viggo Mortensen och Léa Seydoux. De ligger tätt omslingrade, nakna, och låter mekaniskt styrda skalpeller skära i dem. ”Kirurgi är det nya sex” har den tredje huvudpersonen Kristen Stewart just sagt i David Cronenbergs ”Crimes of the future” – festivalens både tråkigaste och fånigaste film.

helskärm

MEST NAKNA, PÅ RÖDA MATTAN

En barbröstad kvinna dök plötsligt upp på röda mattan inför George Miller-filmen ”Three thousand miles of longing” och protesterade mot sexuella övergrepp i Rysslands krig mot Ukraina.