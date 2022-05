Nina Zanjani: En läskig känsla av att drunkna på riktigt

Tuffa scenerna i ”Hamilton” säsong 2

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Skådespelerskan Nina Zanjani.

Andra säsongen av ”Hamilton” visas nu i TV4 och på C More. Med scener där Jakob Oftebros och Nina Zanjanis rollfigurer befinner sig i livsfara, på en sjunkande båt i Medelhavet.

– Det var en läskig känsla av att vara nära att drunkna på riktigt, säger Nina Zanjani.

Andra säsongen av ”Hamilton”, med Jakob Oftebro, 36, som Jan Guillous hjälte som ung och med Nina Zanjani, 40, som hans chef Kristin Ek på Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) finns sedan ett tag på C More och sedan i måndags på TV4 , på måndagar och onsdagar. I det avsnitt som visades senast på TV4 befinner de sig på Toulons militärbas i södra Frankrike. Under en topphemlig NATO-övning har en svensk attackdykare mördats. När de konfronterar ”the bad guys”, blir de tillfångatagna och fastbundna på en båt som sänks i Medelhavet.

– Den delen spelades in i en jättestor studio i Rumänien. I en stor tank. Vi var fastsurrade i en uppbyggd båt som de sänkte ned i vattnet gång på gång. Det var en läskig känsla av att vara nära att drunkna.

– Det var faktiskt fruktansvärt. Skitjobbigt. Det var de två första dygnen av hela inspelningen. Vi var i vattnet hela tiden. Man hade på sig en våtdräkt för att hålla värmen och hade en fin liten klänning ovanpå det. Tänk bara om man sedan skulle gå och kissa. Det var en jävla process som tog en halvtimme att ta av sig och på sig allt. Jag har alltid respekterat stuntmän- och kvinnor, nu tänkte att jag herregud, vilket jobb de gör.

helskärm Jakob Oftebro.

Oftebro ”ser hård och tuff ut”

Andra säsongen av ”Hamilton” består av fyra historier, i totalt åtta avsnitt.

– Min karaktär Kristin Ek har handplockats från Säpo till Must. Hon har skilt sig, saknar sitt barn, har klippt sig, är lite skör och osäker i sitt nya jobb och har en slitsam och kärv relation till Carl Hamilton, som hon är chef över. Det är något spännande med att hon har förändrats lite grann.

Hur är det att jobba så tätt med Jakob Oftebro?

– Man kommer ju nära varandra efter två säsonger. Han ser så hård och tuff ut i serien, men privat är han världens trevligaste och gladaste person.

Samarbete med Josephine Bornebusch

Senaste tiden har vi även kunnat se Nina som en av musikerna i Josephine Bornebuschs och Jonas Karlssons countryband i ”Harmonica” på Viaplay. Serien börjar även visas i TV3 tisdag 17 maj.

– Jag hamnade först i ”Älska mig”, som Josephine gjorde, och vi kände att det var ett bra samarbete.

I ”Harmonica” spelar hon och Jörgen Thorsson två musiker som har varit ihop, men nu hatar varandra. Men de behöver jobbet, när countrystjärnorna bestämmer sig för en återföreningsturné.

– Även alla runt Josephines och Jonas huvudpersoner är helgjutna och mångfacetterade. Det är så bra skrivet. Jag har gjort huvudroller som är grundare än den här birollen. Det är kul att det får vara så skruvat och draget till sin spets, att de två verkligen hatar varandra. Och kul att det är just Jörgen som gör rollen, vi jobbar ju ihop i ”Hamilton” också.

helskärm Jakob Oftebro och Nina Zanjani.

Regisserade First Aid Kit

Nina gick ut Teaterhögskolan i Stockholm 2007. Samma år filmdebuterade hon i Helena Bergströms ”Se upp för dårarna”. Sedan kom en säsong av tv-serien ”Wallander”, där hon och Sverrir Gudnason spelade unga poliser.

– Tolv avsnitt. Vi filmade oavbrutet i två år. Man blir aldrig färdig som skådespelare, men det var verkligen min filmskola.

Vad är du annars mest nöjd med av allt du har gjort?

– En konsert med First Aid Kit på Dramaten som jag regisserade och också var med i. Det blev helt fantastiskt tack vare de här två modiga systrarna som bara kastade sig ut och sa ja till alla konstiga förslag jag kom med.

FAKTA: Det här är Nina

Namn: Nina Zanjani.

Ålder: 40.

Bor: Stockholm.

Familj: Maken Joel Magnusson, musiker, kompositör och producent, en drygt 1-årig son.

Aktuell: Med tv-serierna ”Hamilton” i TV4 och ”Harmonica” på Viaplay/snart i TV3. Är med i musikalen ”Kärlek skonar ingen” på Göteborgsoperan.

Nina Zanjani om…

… Håkan Hellström-musikalen ”Kärlek skonar ingen” på Göteborgsoperan:

– Det känns som att den har behövts, att man får gråta till och sjunga Håkan Hellström-låtar. Vi gör de två sista föreställningar på fredag och söndag. Man ska väl lämna festen medan man har roligt. Senast så hade Håkan smugit in i orkesterdiket och spelade trumpet.

… framtiden:

– I höst är jag tillbaka på Dramaten. Ska vara med i teaterchefen Mattias Anderssons ”Nordic crime” med Jakob Eklund, Lena Endre, Rebecka Hemse, Krister Henriksson och Nemanja Stojanovic. Premiär 8 september.