Stellan Skarsgård har bytt blöjor i 40 år

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Stellan Skarsgård svarar på läsarfrågor i The Guardian. Arkivbild.

Stellan Skarsgårds åtta barn har hjälpt – inte försvårat – hans karriär.

Det berättar han i en intervju i The Guardian där det är läsarna som ställer frågorna.

Sedan 1989, då han lämnade Dramaten för att i stället för teater ägna sig åt film, har Stellan Skarsgård bara behövt jobba fyra månader om året.

– Jag har bytt blöjor i 40 år. Jag har ofta lagat mat till barnen, sett dem växa upp och de har följt med när vi rest. Jag har haft ett normalt liv. Det enda som har varit speciellt är att jag kunnat låna drag från mina barn till rollerna. Barn är mänsklighet i dess råaste form, helt omaskerad.

Läsaren får också veta att regissören Lars von Trier ”är en fantastiskt trevlig person att vara med”, trots att han anklagats för att vara otrevlig mot kvinnor under filminspelningar.

Skarsgård om coronahanteringen

När det gäller uppväxten i Sverige hyllar Skarsgård svensk välfärd. Han reflekterar över Sveriges hantering av coronaviruset och pekar på misstag, men menar samtidigt att situationen varit värre i Storbritannien.

– Vi har kunnat leva ett normalt liv i Sverige och har inte haft fler dödsfall per capita än England. I fjol tillbringade jag tio månader i London med att spela in en film under lockdown. Det var härligt att kunna bo på hotell i Soho och sova med öppet fönster, men det fick mig också att tänka på människor i östra London som kanske bor åtta vuxna och fem barn i en tvårummare utan socialt skyddsnät, säger han.

Skarsgård berättar vidare att han inte äter surströmming, men gärna sardeller och asiatisk fisksås. Han bästa föräldratips är att inte ljuga, ”inte ens om tomten”.

