”Robinson”-Christina om dramatiken tittarna aldrig fick se: ”Jag höll på att dö”

Blev allvarligt sjuk under tävlingen

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Christina Nordback i ”Robinson”.

Hon tvingades lämna ”Robinson” efter att ha fått corona.

Men bakom kulisserna höll det på att sluta i värsta tänkbara katastrof för Christina Nordback på ett sjukhus i Dominikanska republiken.

– Jag håller på att kvävas inifrån, jag vet att jag håller på att dö, säger hon om den traumatiska händelsen.

I söndagskvällens ”Robinson” framkommer det att Isabella Resmark, Per Grape och Christina Nordback tvingas avbryta sin medverkan i programmet efter att ha smittats av covid-19.

Samtidigt får övriga lag syd information om att de nu måste leva helt isolerade i karantän, och får alltså varken tävla eller delta i andra moment i ”Robinson” innan karantänen nått sitt slut.

Innan dess tvingades lag syd genomlida en ”helvetesnatt” med magsjuka efter att ha drabbats av salmonella.

Nu berättar Christina Nordback, 34, för Aftonbladet hur sjuk hon egentligen blev – och säger att hon var nära att dö efter ett misstag på sjukhuset.

– Vi hade en natt av extrem magsjuka där vi hade spytt kopiösa mängder hela natten, så vi visste inte om vi skulle till sjukhuset för att vi var så sjuka och uttorkade, eller om det är corona. Vi fick tjata oss till att få åka till sjukhuset. Vi kom först till produktionens hotell där en sköterska fanns men de tog inga tester på oss, de tog bara vår temp. Sedan fick vi åka till ett lägenhetshotell, men till slut, efter mycket tjatande, fick vi åka till sjukhuset.

”Satte in den fel”

Där fick de dropp, något som hon säger höll på att kosta henne livet.

– Det konstiga med droppen är de satte in den fel. Jag fick in den på en konstig plats på handen, och de satte in en vitaminshot i den. Men det kom inte in någon vätska, även efter att vi legat där i flera timmar. Det kom inte in något för Isabella heller.

helskärm På sjukhuset i Dominikanska republiken

Då reste hon sig upp ur sjukhussängen för att nå en cola lite längre bort.

– Då har jag rört lite på kroppen, så när jag sätter mig i sängen igen så forsar hela droppåsen in i kroppen. Jag får någon chock där jag känner att jag håller på och kvävas inifrån, jag vet att jag håller på att dö. Jag tappar synen, det är bara blixtar jag ser.

När hon skrek efter doktor förstod inte sköterskan henne.

– Hon sa bara ”qué”, medan jag tänkte att doktor är väl på alla språk. Då skrek jag SOS, och sedan tappade jag medvetandet. När jag vaknar senare säger de att jag har fått en allergisk reaktion. Men vad det var, det vet jag inte, och jag är inte allergisk mot någonting.

”Gick ner tio kilo”

Inte nog med det.

– Utöver detta fick jag tre olika turistdiarréer. Jag var bara med i programmet i fem-sex dagar men gick ner tio kilo för att jag inte kunde äta, magen gick sönder. Jag var sjuk i sex månader efter programmet.

Och angående att ha smittas av corona säger Christina Nordback att hon sa till produktionen redan från start att hon inte kände sig frisk.

– Jag vet om att jag är sjuk, det har jag varit sedan innan tävlingen började och har varit ärlig med produktionen om att jag inte känner mig helt hundra. Men de bara ”ta din bag, nu åker vi in till tävlingen, nu börjar det här. Det är säkert bara en liten ac-förkylning”.

Kritiken mot TV4

Efteråt är hon kritisk mot TV4 .

– Jag tycker att TV4 kunde ha hjälpt till med sjukvården när man kom hem, för det var inte lätt att få rätt sjukvård. Det är så mycket köer och väntetider, jag hade velat ha privatvård när jag kom hem. Det tycker jag är väldigt märkligt att de inte löste det. Det är ändå en av de största tv-produktionerna, de har pengar. Jag tycker att de kunde ha tagit ansvar där.

Hon är också kritisk till hur de fick tjata till sig sjukvård på plats.

– Det var en väldigt läskig och förminskande situation vi förväntar oss att bli väl omhändertagna men blev inte det överhuvudetaget. Sedan fattade de allvaret efter att de fick svaren från sjukhuset om allt som var fel på oss, det var väldigt mycket som inte var bra. Jag hade risk för blodproppar, det var lunginflammation, det var corona... det var så mycket.

Aftonbladet har varit i kontakt med TV4, som inte har återkommit med svar på kritiken.

helskärm Christina Nordback.

Publisert: Publicerad: 03 april 2022 kl. 21.28

