Känslokaos i ”Så mycket bättre” – låten får alla att bryta ihop

Jag kan se hur du letar bland frågor och svar,

Ensamma du, samma ensamma jag.

Det kallas för livet och du vet allt för väl

att det som brinner inom oss det kallas för själ.

Vi jagar och springer från där vi kom från,

men alltid en längtan att få komma hem.

Ovan molnen finns en stad nånstans

för dem som vi som förut fanns.

Det hörs ekon utav lyckoskri,

fast det svarta finns kvar inuti.

Anropar himlen, vart tog ni vägen?

Anropar himlen, svara till jorden.

I ögon finns speglar vi ser på varann,

att älska nån annan kan göra dig sann.

Vi söker vår lycka och får den ibland,

men tappar vi steget så trampar vi sand.

Det är fäder och mödrar och systrar och bröder,

alla hjärtan som älskar och hjärtan som blöder.

Jag vill inte dö, men kan inte leva

och bär allt som jag känner som kommer för nära.

Ovan molnen finns en stad nånstans

för dem som vi som förut fanns.

Det hörs ekon utav lyckoskri,

fast det svarta finns kvar inuti.

Anropar himlen, vart tog ni vägen?

Anropar himlen, svara till jorden.

(I pratform:)

Om jag blundar så kan jag se dem där uppe,

orkestern i himlen.

Det är en strålande orkester.

De sitter som vi, runt ett bord och höjer glasen.

De säger skål och de kallar det för ”så mycket bättre sent än ännu senare”.

De skrattar och fnissar och hojtar till varandra.

Cornelis dansar på bordet, Esbjörn spelar piano,

Lennon håller tal om det svarta hålet inom oss.

For better days, för bättre dagar.

De höjer glasen och säger skål igen.

Min Josa hon tar i och sjunger i D-dur,

går över till blues och då blir det bess moll.

Och Freddie Wadling håller med.

Och Freddie den andre, Mercury, han tar över stämman. Det är en sprakande orkester i himlen.

Tim visar Prince andra nyare landskap i ljud, ackord, form och sans.

Prince provar och änglarna gråter för att det är så fint. Hans ”Purple rain” blir till Tim och blir ”Aviciis rain”.

Där är Olle och Bowie och Cohen och Kristian från Borlänge och Ted,

en orkester i himlen där de alla är med.

Och Anneliese, vår Anneliese försöker att få ordning för hon är donnan av universal.

Judy Garland sjunger ”Somewhere over the rainbow”. Där är Whitney, Aretha, Ella och Monica Z, till och med Billie Holiday och Doris Day, Amy Whinehouse.

En orkester i himlen.

Det är toner och tårar synkoper och poesi, musik, musik. De ser, de vet, de hör hur vi saknar dem.

De vet att vi finns, och att vi minns dem.

De hör, de ser över molnen, de ser över kanten,

och Tim ser sitt Stockholm,

och Josan ser just nu att vi sitter här hemma på vår ö.

Ovan molnen finns en stad nånstans

för dem som vi som förut fanns.

Det hörs ekon utav lyckoskri,

fast det svarta finns kvar inuti.

Anropar himlen, vart tog ni vägen?

Anropar himlen, svara till jorden.

När vi stjärnorna om natten ser,

om ni visste vad vi saknar er.

Här är där, här är jorden. Kom.

Kan ni höra all vår längtan? Kom.

När vi stjärnorna om natten ser,

om ni visste vad vi saknar er.

Här är där, här är jorden. Kom.

Kan ni höra all vår längtan? Kom.

Anropar himlen.

Säg hör ni orden?

Anropar himlen.

Ni fattas jorden.