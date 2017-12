Sandra Wejbro: Tv-året är äntligen slut

Ingen serie har fångat tidsandan 2017 bättre än ”The handmaid’s tale” (HBO Nordic). Med en misogyn Trump i Vita huset kändes Margaret Atwoods dystopi om en framtida religiös diktatur i USA, där kvinnors enda funktion är att föda barn, extra skrämmande. ”The handmaid’s tale” är också en riktigt bra serie, påfallande estetiskt vacker och obehaglig på samma gång. Skådespelarna är genomgående lysande, inte minst Elisabeth Moss som June/Offred. Efter lång väntan kom äntligen sjunde säsongen av ”Game of thrones” (HBO Nordic), mitt i sommaren. De sju avsnitten var ibland provocerande händelserika, från de sex tidigare säsongernas uppbyggnad gasade man nu på rakt mot sagans upplösning. Även om man kan ha synpunkter på logiska luckor går det inte att klaga på spänningen – eller den visuella mäktigheten. Ingen tv-serie har någonsin varit så storslagen, från eldstormande fältslag till isdrakar och apokalyps. Jag är enormt svag för den brittiska kriminalserien ”Line of duty” (SVT), om den polisavdelning som utreder korruption inom organisationen. I säsong fyra börjar Arnott (Martin Compston ) och Fleming (Vicky McClure ) undersöka Roseanne Huntley (Thandie Newton ), effektiv och hyllad men med mörka hemligheter. Moraliskt mångbottnad och oerhört spännande.

Bubblare: ”The Deuce” (HBO Nordic), ”Top of the lake: China girl” (SVT), ”Skam” (SVT), ”Stranger things” (Netflix), ”Feud: Bette and Joan” (HBO Nordic), ”Falsk identitet” (SVT), ”The Crown” (Netflix), ”The marvelous Mrs Maisel” (Amazon), ”Twin Peaks” (HBO Nordic), ”The Americans” (Netflix), ”The missing” (TV4),”Glow” (Netflix).

…komediserie.

De är självupptagna, rätt otrevliga men helt fantastiska. Kämpande skådespelarna Julie Klausner och Billy Eichner sprutar ur sig oneliners i numera sorgligt nedlagda ”Difficult people” (HBO Nordic). Efter övergreppsanklagelserna mot Kevin Spacey uppmärksammades serien för att de redan innan avslöjandet öppet synat stjärnan, i repliker som ”His hand shot up faster than Kevin Spacey’s fly at the opening of ’Newsies’” (en musikal om unga, fattiga tidningspojkar). Den kom redan 2016, men eftersom jag hittade ”Fleabag” (Amazon) först i år måste den vara med på listan. Phoebe Waller-Bridge är ljuvlig som Fleabag, en ung kvinna i London med trassligt kärleksliv, komplicerade familjeförhållanden och ett hopplöst marsvins-café. Om genier finns är Waller-Bridge är definitivt ett. ”Better things” (HBO Nordic) är mer sorglig än rolig numera, men fortfarande makalöst bra. Pamela Adlon spelar Sam Fox som kämpar sig fram som ensamstående trebarnsmamma i ett ålders- och utseendefixerat Hollywood. ”Begravningen” i avsnitt sex, ”Eulogy”, är ett mästerverk.

Bubblare: ”Curb your enthusiasm” (HBO Nordic), ”Casual” (HBO Nordic), ”Veep” (HBO Nordic), ”Chewing gum” (Netflix), ”Master of none” (Netflix), ”Bonusfamiljen” (SVT), ”Girls” (HBO Nordic), ”SMILF” (HBO Nordic), ”Full patte” (SVT).

…true crime. ”The keepers” (Netflix) gräver i mordet på en nunna i Baltimore 1969 och hittar vidriga historier om katolska prästers övergrepp som tystats ned. Även om själva brottet är spännande lyfts serien snäppet högre av de underbara, envisa äldre kvinnor som beslutat sig för att hitta sin gamla lärares mördare.

…program. ”Första dejten” bygger på en brittisk förlaga, men lyckas nästan bättre än originalet. Det är en fumlig, charmig och varm dejtingserie, med överlag intressanta matchningar.

…humorspecial. Sarah Silvermans ”A speck of dust” (Netflix) är min favorit av alla stå upp-shower som kommit ut i år. Det kanske inte är hennes allra roligaste, men det kompenserar hon med säker och varm leverans, knivskarp intelligens och politisk vrede. Silverman är dessutom mer introspektiv än vanligt och berättar om sin sjukhusvistelse och pojkvän Michael Sheen på ett sätt som får det hårdaste hjärta att smälta.

…realityserie. ”RuPaul’s drag race” (Netflix) har hållit på i nio säsonger nu, men är bättre än någonsin. Det är humor och trams med en mörk baksida.

…dokumentärer. Det finns många att välja på, men några av de bästa i år är ”Dox: Weiner – sex, lögner och bultande kalsonger” (SVT), ”O.J. Simpson: Made in America” (SVT), ”Spielberg” (HBO Nordic), ”Jim och Andy” (Netflix), ”Tower” (Netflix) och ”Whitney: Can I be me?” (Netflix).

Årets sämsta…

…serie. Jag är egentligen ett stort fan av ”The walking dead” (Kanal 9), men den senaste säsongen har varit en besvikelse. Den allra mest oförutsägbara serien har blivit förutsägbar och tradig.

…program . Både ”Så mycket bättre” (TV4) och ”Bonde söker fru” (TV4) hade problem i år. Det blev helt enkelt för mycket färglös rutin, särskilt i skuggan av förra säsongernas stjärnor Little Jinder och Sigrid Bergåkra . SVT:s jakt på ny helgunderhållning fortsatte också, bland annat med tråkiga ”Duellen”.