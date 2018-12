Julmusik + FÖLJ

Radioprofilen efter 24 timmar med julmusik: ”Det var vidrigt”

NÖJE 8 december 2018 14:54

24 timmar med jullåtar i högtalarna.

Är det ljuv musik för öronen – eller ren tortyr?

Radioprofilen Erik Myrlund testade att sitta inlåst och lyssna på jullåtar i ett dygn.

– Det kanske låter enkelt, men det var vidrigt. När jag var klar hade jag tårar i ögonen för jag ville bara ut, säger han till Nöjesbladet.

Kan julmusik vara skadligt för hälsan?

Ja, om du frågar radioprofilen Erik Myrlund som efter att ha suttit instängd i ett litet rum och matats med juliga melodier i 24 timmar nu planerar att fly landet och undvika allt vad julmusik heter.

Klockan 07.00 i fredags morse släpptes Erik Myrlund, programledare för Power Hit Radio, ut ur rummet av sina kollegor. Radiostationen har flitigt följt den senaste tidens debatt om att julmusiken upplevs som plågsam av butikspersonal.

När Erik Myrlund och resten av kollegorna dessutom hittade Nöjesbladets artikel från 2017, där en psykolog hävdar att klassiker som ”Mer jul” och ”All I want for Christmas” kan vara direkt skadliga för den mentala hälsan, var experimentet ett faktum. Erik Myrlund låstes in på radiostationen med ett tjugotal jullåtar som sällskap.

– Jag hatar julmusik. När jag åkte Vasaloppet och gick i mål, då grät jag. Det här var en psykisk ansträngning och verkligen som motsvarigheten till ett fysiskt maratonlopp, så när jag kom ut var jag tom och färdig, slut och glad. Och tacksam för att bli utsläppt, säger han på fredagseftermiddagen och fortsätter:

”Mosig i skallen”

– Jag var lite rädd på morgonen när jag släpptes ut. Jag skulle bara göra ett par grejer, som jag gör varje morgon inför showen, men jag kunde inte utföra dem. Jag kan inte koncentrera mig på en så enkel uppgift som att flytta en ljudfil till en annan mapp. Det är något jag gör varje dag! Jag är fortfarande väldigt mosig i skallen.

Den annars så rappa radioprataren snubblar på orden när han i makligt tempo berättar om den tortyrliknande upplevelsen. ”Tänd ett ljus” har han fått höra 156 gånger, en låt som är fem minuter lång.

– Det här ”Dom-dom-dom-dom” i ”Tänd ett ljus” kändes som små nålar på trumhinnan. Det var tretton timmar med den låten. Jag kommer aldrig mer göra det här. Det kanske låter enkelt, men det var vidrigt. När jag var klar hade jag tårar i ögonen för jag ville ut. Jag har en aggression mot Niklas Strömstedt nu som inte är rättvis mot honom, för han har ju inte gjort något fel här, säger han och tillägger:

Flyr landet

– Man börjar njuta av de här två, tre sekunderna av tystnad mellan låtarna. Och då kommer istället Wham med ”Last christmas”. Den var riktigt hemsk efter ett tag den också.

Upplever du att för mycket julmusik kan vara skadligt?

– Ja. Jaja. Alltså, ja. Ja. Jag är beviset för det här. De mest enkla uppgifter imorse klarade jag ju inte av.



1 av 2 Erik Myrlund efter dygnet med julmusik.

Tror du att du kanske är ett extra lätt offer eftersom du ändå inte gillar julmusik?

– Jag jobbar ju på radiokanal och är van vid att ha låtar på, men just julmusik är ju en egen genre. Det är massa bjällror som börjar sticka efter ett tag med lökiga texter, det är så himla glatt och vackert fast vi vet att julen är en stress för många. Jag tror faktiskt att jag är ett rätt bra facit för en bred målgrupp.

Hur går du vidare nu?

– Jag har precis suttit i ett helt tyst rum ett tag. Jag tror att jag kommer sova till söndag, säger han och fortsätter:

– Nu blir det utomlands över jul. Ingen julmusik, ingen svenska i alla fall. Jag kommer undvika Niklas Strömstedt och gallerior och så kommer jag ha en tyst helg först och främst.

