”Så mycket bättre” är Sveriges sjukaste tv

++

”The right way” (Linnea Henriksson)

Henriksson ligger åtminstone rätt i tiden när hon placerar ”Gadden” mitt mellan 90-talet och Spotify. Även om just tropiska housebeats lätt blir lika anonymt som asfalt.

+++

”Stockholm står kvar, men jag ligger” (Stor)

Tung cover som delvis bygger på, och hyllar, Maria Johansson – orgelspelaren som förgyllde Sergels torg i många år. I andra versen visar Stor varför många håller honom som en av Sveriges bästa rappare. ”De vet inget om hörnet där Sara träffade Mauro, men känner till ljudet när kulan träffade Albin.”

++

”Kom hit och ta” (Louise Hoffsten)

Gadds vita version av stilettfunk från Minneapolis blir mer blues och orgelsoul. Hoffstens munspel är tolkningens höjdpunkt.

++

”Do you believe in me” (Charlotte Perrelli)

Charlotte Perrelli sjunger Eric Gadd. Herregud. Nej, det här programmet är inte konstigt alls. Det låter solig schlagerpop. Marianne Records med funkgitarr.

++

”Bara himlen ser på” (Albin Lee Meldau)

Tankarna går till indienamn som Antony & The Johnsons och filmer som ”Napoleon Dynamite”. Albin har en stor röst i en liten kropp. Ibland träffar han helt rätt, ibland riskerar han att bli irriterande pretentiös.

++

”My personality” (Christer Sjögren)

Skit samma om det är bra eller inte. Det är Christer Sjögren i full frihet. Rock-a-hula-baby. Ett välkommet långfinger i luften. En sann hustler.