Sverrir Gudnason fick Michael Nyqvists roll – tack vare Björn Borg

Efter Michael Nyqvist och Daniel Craig:

Nu får vi se Sverrir Gudnason som Lisbeth Salanders vapendragare Mikael Blomkvist i ”The girl in the spider's web”.

– Lite konstigt kändes det ju först att ta över rollen efter ”Micke”. Han var en bra skådespelare, en otroligt fin människa och vi blev nära vänner under inspelningen av hans sista svenska film, säger han.

Michael Nyqvist spelade rollen (mot Noomi Rapace) i de tre svenska Millennium-filmerna. Daniel Craig (mot Rooney Mara) i amerikanska ”The girl with the dragon tattoo”.

Nu är det David Lagercrantz bok ”Det som inte dödar oss”, en fortsättning på det universum som Stieg Larsson (1954-2004) skapade i tre böcker, som har blivit Hollywood-filmen ”The girl in the spider's web”.

Sverrir Gudnason fick rollen som Mikael Blomqvist tack vare – Björn Borg.

– Regissören Fede Alvarez hade sett mig i ”Borg”. Han kom till Bryssel där jag filmade ”The book of vision”. Vi sågs på en restaurang, åt middag och hängde där och pratade. Så bestämde vi att vi gör det ihop. Jag behövde inte provfilma, berättar Sverrir.













Vad var din relation till böckerna, filmerna och Mikael Blomkvist?

– Boende i Sverige var det ju svårt att undgå böckerna när de kom. Jag läste dem back in the days, men hade förstås ingen tanke på att jag skulle vara med och filma dem.

Michael Nyqvist gick bort i juni 2017, 56 år gammal. Hur väl kände du honom? Och kändes det konstigt att ta över rollen?

– Hans sista svenska film var ju ”Den allvarsamma leken” som vi gjorde tillsammans. Där lärde vi känna varandra väldigt väl. Och jag saknar honom, det är vi många som gör. Lite konstigt kändes det ju först att ta över rollen. Samtidigt vet jag att när en skådespelare tar över en roll, blir det aldrig samma sak. På teatern gör ju folk det hela tiden. Tusentals personer har spelat Hamlet. Men bara två har tidigare spelat Mikael Blomkvist.

Hur tacklade du rollen?

– Mitt mål var att göra honom så mänsklig som möjligt. Kanske lite en kontrast till Lisbeth Salander, som nästan har superkrafter. Han är en sanningssökare, som delar hennes rättvisepatos.

Hur var det filma mot Claire Foy, nya filmens Lisbeth Salander?

– Hon är jävligt bra. Så det var synd att vi inte har fler scener tillsammans.

Sverrir Gudnason har tidigare sagt att han inte direkt har satsat på en Hollywood-karriär. Det är svårt att bara dra iväg, med tre barn (14, 12 och nästan 6 år) på hemmaplan.

Hur löste du det nu?

– Jag var ju i Berlin i månader, men filmbolaget var generösa med att flyga hem mig eller flyga dit barnen.

Nu väntar ännu ett utländskt äventyr, nästa år. När Viggo Mortensen regidebuterar, så gör han det med en egen historia, ”Falling”, där Viggo själv, Lance Henrikson och Sverrir Gudnason gör huvudrollerna.

– Jag tror mycket på Viggo som regissör. Han är en otroligt kreativ människa. Och det ska bli kul att filma i USA.

FAKTA Sverrir Gudnason Ålder: 40.

Familj: Flickvän, tre barn.

Bor: Stockholm.

Aktuell: På bio i ”The girl in the spider's web”, premiär fredag 26 oktober. LÄS MER

