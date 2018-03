Claes och Anders Eriksson om succén ”Macken” – som flyttar till Stockholm

NÖJE 23 mars 2018 05:24

GÖTEBORG. Efter 132 utsålda föreställningar, flyttar nu Galenskaparna & After Shave ”Macken” till Cirkus i Stockholm, premiär 11 april.

Vi träffar Claes och Anders Eriksson för ett samtal om hur ”Macken” skapades. Om vad som är det bästa de har gjort. Om succéshowen som nästan inte blev av. Om galna telefonsamtal med hantverkare. Och hur framtiden ser ut för Galenskaparna & After Shave.

På Lorensbergsteatern ser jag den 129:e föreställningen. För att vara på en privatteater, är det en ovanligt blandad publik, rent åldersmässigt. Från pensionärer till barn. Men så har Roy & Roger och deras mack funnits i svenska folkets medvetande ända sedan tv-serien först visades 1986. Sista avsnittet sågs av 3,6 miljoner tittare.

– Det är lite lustigt när man ser publiken. Det är inte bara färdtjänst utan väldigt blandat. Nyligen såg jag en familj långt fram på parkett med en tjej som var sex, sju år, hade Macken-keps och sjöng med i varenda textrad, säger Anders Eriksson, Roy i ”Macken”.

Scenföreställningen är tv-serien rakt av, förkortad. Eller som de själva säger, ”filéad” från 6 x 30 minuter till drygt två timmar. När Per Fritzell gör entré i träningsoverall eller countryutstyrsel jublas det direkt. Publiken vet att nu kommer favoritlåtar som ”Husvagn” och ”Truckdriving song”. Eller Knut Agnred med en trumma. Då vankas ”Trumdåren”.

I avslutningen står hela publiken upp och Galenskaparna & After Shave kan låta dem ta över och sjunga allsång i ”Gôtt å leva”.

Jag har gjort som Thore Skogman. Skrivit mycket, men lite som blivit bra

Claes Eriksson, som har skrivit all text och musik, säger:

– Jag har gjort som Thore Skogman. Skrivit mycket, men lite som blivit bra. ”Gôtt å leva” tycker jag är fin. ”Macken”-låten är inte så dum heller. Men jag ser mest musiken som redskap i ett sammanhang. ”Husvagn”, det är inte för att jag gillar den sortens musik, den är en parodi på någon slags dumcountry. Det ska man väl inte säga så Jill Johnson hör det, men… jag har väldigt svårt för country.









1 av 3 | Foto: Anders Deros Claes och Anders Eriksson.

Tidigare på dagen sitter vi och pratar om ”Macken”. Det är lätt surrealistiskt, för vi sitter på själva scenen, mitt bland bilverkstadens inredning och ett par bilar.

Hur startade ”Macken”?

– Det uppstod när jag skulle skriva revyn ”Träsmak”. Vi skulle ha en sketch med en miljö där radion stod på. Då kom jag på en bilverkstad och skrev om en kund som lämnar en bil och Anders spelar reparatören, säger Claes.

Revyn blev Galenskaparna & After Shaves genombrott i Stockholm, efter att tidigare ha floppat med ”Skruven är lös”. Claes Eriksson försökte sälja in ”Träsmak” till SVT, men legendariske tv-mannen Bo Rehnberg (1947-1999) tyckte mest att just sketchen på bilverkstaden var rolig.

– Jag hade märkt hur Anders tog till sig den här figuren, hur bra han var, hur det skulle gå att utveckla den, så jag pratade med Bosse om att göra en tv-serie. Han tände direkt, så uppstod tv-serien, säger Claes.

Vi fick nej från Monica Zetterlund. Det är jag fruktansvärt ledsen för

Varje avsnitt inleddes med att ”Macken”-låten hördes i radion, framförd av olika artister: Björn Skifs, Susanne Alfvengren, Bobbysocks, Lasse Lönndahl, Nils Landgren och Lill Lindfors.

– Vi fick nej från Monica Zetterlund. Det är jag fruktansvärt ledsen för, det hade varit roligt med en jazzversion av ”Macken”. Men hon hade ingen aning om vilka vi var, säger Claes.

Tv-serien blev alltså en gigantisk succé. Följdes av en långfilm på bio fyra år senare. LP-skivan med musiken blev en storsäljare. Flera låtar hamnade på Svensktoppen. Alla kunde repliker som ”Ring mej sen” och ”Hej då, macken! Vi ses i môrr'n”. Roy & Roger blev liksom större än Galenskaparna & After Shave.

Roger, spelad av Jan Rippe, var aldrig med i originalsketchen i ”Träsmak”.

– Han hade hoppat av revyn, han skulle läsa färdigt på Chalmers.Hur det var så tog Claes honom under sina armar, Jan fick den enklaste rollen i tv-serien, nu slog han helt plötsligt igenom med dunder och brak, berättar Anders.

Det lustiga är att när man drar på sig overallen och mössan, så kommer allt med en gång

Plötsligt ville alla ha mer av Roy & Roger. De erbjöds hur mycket pengar som helst för att göra reklam.

– Vi har bestämt att aldrig avslöja summorna. Det gick så långt att vi diskuterade om vi skulle göra det och låta pengarna kollektivt gå till vår verksamhet. Och att Jan och jag bara skulle få ersättning för sådant vi gjorde, fotografering och sådant. Till sist var alla överens om att säga nej, säger Anders, och fortsätter:

– Att vara pappfigurer med oljiga overaller på varje mack för ett specifikt bensinbolag… jag tror den här succén nu är lite avhängig att vi sa nej då.

Även om Anders och Jan har framträtt som Roy & Roger i olika sammanhang, allt från turnéer med After Shave till företagsjobb, det har ofta handlat om att helt enkelt framföra ”greatest hits” av musiken från tv-serien, så dröjde det alltså 30 år innan de bestämde sig för att framföra ”Macken” som scenshow.

– Teatern fyllde hundra år och Claes sa: ”Macken” fyller 30 år, då kan vi väl ge det som present till teatern, säger Anders.



1 av 2 | Foto: Anders Deros ”Macken”.

För honom har Roy blivit någon han nu har levt med i stort sett hela sitt vuxna liv.

– Det lustiga är att när man drar på sig overallen och mössan, så kommer allt med en gång. Det är ingenting man behöver kämpa för att hitta, jag kan inte säga vad det är, det bara klickar.

Efter 132 föreställningar i Göteborg och över 100 000 sålda biljetter, blir det nu alltså Cirkus i Stockholm, 11 april-12 maj. Sedan återvänder de till Göteborg i höst, nypremiär 20 september.

Och sedan?

– Samhällsutvecklingen har gått så fruktansvärt snett. Donald Trump är det värsta. Sedan har du Sverigedemokraterna. Sådant jag aldrig trodde skulle inträffa, det bara växer, säger Claes, som aldrig gjort någon hemlighet av att han står till vänster politiskt sett och gärna kryddar med samhällskritik i revyns form.

Nu är det sju resor värre än vad jag trodde det skulle bli

– Jag skrev ”Den offentliga sektorns rap” redan 1993, där jag föresvävade privatiseringen av sjukvården. Den var lite kontroversiell då. Nu är det sju resor värre än vad jag trodde det skulle bli.

– Man får vara glad om man roar sin publik. Man kan inte ha högre ambitioner. Hasse Alfredson, den största vi har haft, svarade en gång på frågan om deras revygärning haft någon konkret påverkan på samhällsutvecklingen. Han mindes en sketch om att det tar tre månader att få en telefon inkopplad. Efter sketchen tog det plötsligt bara tre veckor. Det var det enda han kunde komma på.

– Kamraterna har sagt att de kanske inte vill göra mer. Men de har inte helt stängt dörren. Nu har jag en liten idé på gång, vi ska få om jag kan få liv i den.

Claes Eriksson behöver inte känna någon press. Det är bara ett par tre generationer svenskar som väntar på mer från Galenskaparna & After Shave…

Foto: Anders Deros

FAKTA Bröderna Eriksson Namn: Claes Eriksson.

Ålder: 67.

Bor: Göteborg och Stockholm.

Familj: Sambo med Anne Otto (som producerar deras revyer), två vuxna barn, barnbarn. Namn: Anders Eriksson.

Ålder: 61.

Bor: Göteborg.

Familj: Sambo, tre barn, 24, 20 och 16 år. LÄS MER

Bröderna Eriksson om…

… det bästa de har gjort:

– Jag tycker nog det är ”Macken”. ”Stinsen brinner” tycker jag är väldigt bra också. (Claes)

– Första akten i ”Grisen i säcken”, den är fullständigt genial. (Anders)

… bästa låten från deras revyer eller tv-program:

– Det görs ju för mycket musik, så jag tycker ”Det görs alldeles för mycket musik”, från tv-serien ”En himla många program”. (Claes)

– ”Bocken”, från ”Cyklar”, en kuplettartad sak, jag begriper inte hur Claes fick ihop den. (Anders)

… ”Stinsen brinner”, succe både på scen och som film – men som nästan inte blev av:

– När jag spelade upp ”Stinsen brinner” för gänget, jag hade repat som fan, såg jag bara hur stämningen sjönk. (Claes)

– Det blev knäpptyst. Vi satt på en pizzeria och pratade om att lägga ned. Folk ringde från teatern: Ska vi börja bygga kulisserna eller inte? Per började prata om att segla jorden runt. Sedan sa Knut: Ska vi inte fundera en gång till? Och sedan blev det en sådan sanslös genial föreställning. (Anders)

… kändisskapet:

– Man får bättre service. Jag hade en Saab 95 som gick sönder jätteofta. Efter ”Macken” fick jag alltid jättebra service, både när det gäller bärgare och på bilverkstäderna. Så jag ska inte klaga. (Claes)

– Häromveckan ringde jag en hantverkare som skulle fixa en grej hemma. Sedan frågade jag vad det skulle kosta. Han sa: Jag säger som Galenskaparna, det kan bli allting mellan 50 spänn och 3 000. Det är min replik, svarade jag. Då sa han: Är det den Anders Eriksson? Jag blir jävlar i mig lite jetlaggad - eller vad fan det heter? (Anders)

De manliga skådisarna drar in mest pengar 01:01

LÄS OCKSÅ Galenskaparna och After Shaves fina hyllning till Gösta Ekman: ”Hedrande”