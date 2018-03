Mede leder TV4:s största nöjessatsning någonsin: ”Jag har fått så härligt bra betalt”

Programledare: Petra Mede

Expertpanel: Jan Gradvall och Zannah Hultén

Låtval – tema country:

Ola Salo – Emmylou / First Aid Kit

Casper Janebrink – Chattahoochee / Alan Jackson

Linda Pira - Jolene / Dolly Parton

Wiktoria - Not ready to make nice / Dixie Chicks

LaGaylia - Every little thing / Carlene Carter

Roger Pontare - Take me home, country roads / John Denver

Ace Wilder - Man! I feel like a woman / Shania Twain

Tommy Nilsson - Always on my mind / Willie Nelson