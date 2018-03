Okänd svenska i amerikansk huvudroll

1) Call me by your name

Motivering:

– Jag blev nostalgisk och tänkte på Spanien. Huvudrollsinnehavaren Timothy Chalamet är jätteduktig och pappans monolog på slutet är fantastisk.

2) Three billboards

– Jag gillar dramer och det var en väldigt bra kvinnoroll med fokus på vad hon ville.

3) Dunkirk

– Jag älskar Harry Styles (skratt).