Julianne Moore fick sparken - berättar själv

Foto: Jordan Strauss / AP TT Julianne Moore på Golden Globe-galan 2015.

avBenjamin Andrée

NÖJE 10 mars 2019 06:36

Skådespelerskan Julianne Moore avslöjar nu att hon fick sparken från filmen ”Can you ever forgive me?”

En roll hennes ersättare Melissa McCarthy blev Oscarsnominerad för.

– Men jag älskar Melissa Mc Carthy. Jag dyrkar henne. Jag tycker att hon är fantastisk, säger Julianne Moore i Andy Cohens tv-show.

Det var i torsdagens avsnitt av ”Watch what happens with Andy Cohen” som skådespelerskan och Oscarsvinnaren Julianne Moore avslöjade att hon fick sparken från filmen ”Can you ever forgive me?”.

En tittare ringde in till programmet och ställde frågan varför hon hoppade av inspelningen då stjärnan avslöjade:

– Jag hoppade inte av, jag fick sparken, svarade Moore med ett sorgset leende.

Programledaren fyllde i:

– Blev du?!

– Ja, ja, Nicole (manusförfattaren Nicole Holofcener, reds anm) gav mig sparken. Jag tror inte att hon gillade vad jag gjorde. Vi hade inte börjat filma än, vi höll på att repetera och förbereda oss. Jag tror att hennes bild av karaktären inte stämde överens med min bild, så hon gav mig sparken, svarade Moore.

I stället gick rollen till kollegan Melissa Mc Carthy som dessutom Oscarsnominerades för sin rolltolkning.

När programledaren Andy Cohen frågar Moore om hon hunnit se filmen svarar hon att hon inte gjort det.

– Det är fortfarande alldeles för smärtsamt. Men jag älskar Melissa McCarthy. Jag dyrkar henne. Jag tycker att hon är fantastisk, så jag är övertygad om att hon är bra, svarar hon.

