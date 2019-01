Manic Street Preachers + FÖLJ

Nya teorin: Richey Edwards kan ha fejkat sin död

Manic Street Preachers-gitarristen har varit försvunnen i 24 år









1 av 3 | Foto: YOUTUBE Richey Edwards.

avAlex Hartelius

NÖJE 26 januari 2019 16:07

Manic Street Preachers-gitarristen Richey Edwards försvann för 24 år sedan.

Sedan dess har det inte funnits några spår efter honom – fram tills nu.

I en ny bok om artistens liv har författarna hittat bevis som vittnar om att han kan ha fejkat sin egen död.

För 24 år sedan skulle Manic Street Preachers-gitarristen Richey Edwards möta upp bandmedlemmen James Dean Bradford på ett flygplan till USA – men han dök aldrig upp.

Nu har en ny bok av författarna Sara Hawys Roberts och Leon Noakes, som tillbringat flera år med att kartlägga gitarristens liv, öppnat upp för teorin att han kan ha fejkat sitt eget försvinnande. I boken framkommer det nya uppgifter om att Richey Edwards tidigare i livet planerat på att leva ett isolerat liv. Detta uppger TMZ.

Richey Edwards syster, Rachel Edwards, har också varit delaktig i processen och skriver i förordet till boken ”Searching for the truth about Richey Manic”:

”Jag var 24 år när jag senast såg min bror. 24 år har gått sedan dagen han försvann. Jag har varit utan honom i halva mitt liv”.

Setts i Goa och Lanzarote

Richey Edwards sågs senast på The Embassy Hotel i London 1995. Senare hittade man gitarristens bil nära Severn bridge och man misstänkte direkt att han tagit sitt eget liv. Han hade då en historia av självskadebeteende, anorexia och alkoholproblem.

Men under åren har flera personer lämnat in uppgifter om att de ska ha sett artisten i bland annat Goa, Lanzarote och Fuerteventura. Något som ska ha spätt på spekulationerna om att han fejkat sin död för att komma bort från sitt stökiga liv.

I boken pekar man på flera viktiga bevis som vittnar om att han fejkat sin död. Bland annat ska flera av hans släktingar valt att försvinna och leva isolerat från sina anhöriga, och han ska i sitt skolarbete visat en fascination för försvinnanden.

Han ska också ha läst böcker som handlade om ett liv i exil och varit extra intresserad av författare och karaktärer som Arthur Rimbaud och JD Salinger.

Richey Edwards dödförklarades 2008, men hans kropp har aldrig hittats.

LÄS OCKSÅ 15 rockstjärnor som försvann

LÄS OCKSÅ Manics ger en känsla av hopp

LÄS OCKSÅ Stjärnornas tragiska öde – här är 27 Club

26 januari 2019 16:07