Tiktok-dans till Diddy-låt väcker starka reaktioner

”Hur vi känner oss när vi är på semester”

Publicerad 10.22

Klippet på en dansade far och dotter väcker starka känslor på Tiktok.

Anledningen?

Den populära Tiktok-familjen dansade till en av ”Diddys” låtar – bara dagar efter att han gripits av polis.

Familjen LeBrant har miljontals följare som håller koll på deras vardag. Men nu har pappa Cole LeBrant, 28, hamnat i blåsväder, skriver The Independent.

Anledningen är ett låtval och att Sean Combs, 54, även känd som Diddy eller P.Diddy, greps efter anklagelser om sexuella övergrepp mot 120 personer.

Bara några dagar efter att Combs arresterats i New York la Cole LeBrant ut ett klipp på Tiktok där han och elvaåriga styvdottern Evelyn dansar till Diddys och Faith Evans låt ”I’ll be missing you”. Inlägget publicerades med texten: ”Hur vi känner oss när vi är på semester”.

Att far och dotter duon dansade till just den låten under pågående rättsprocess mot den amerikanska artisten väckte starka reaktioner, och klippet togs bort från kanalen.

Bloggaren: ”Var ett val”

Innan videon raderades hann fick det spridning i sociala medier, och nu ifrågasätts pappan för sitt val.

”Jag vet att det är menat som en söt pappa-dotter dans men nu är kanske inte rätt tid att använda den här låten?”, skriver en användare på Tiktok.

”Att använda en låt med ’Diddy’ nu, med sin dotter, var ett val”, skriver bloggaren Perez Hilton, 46.

Familjen har inte kommenterat inlägget.