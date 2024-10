Stjärnans sista bild på Snapchat kort före dödsbeskedet

Chocken efter stjärnans död

Liam Payne blev 31 år gammal.

Fansen är i chock efter det plötsliga beskedet att Liam Payne dött.

Stjärnan befann sig i Argentina och lade upp flera inlägg på Snapchat under onsdagen.

Sista bilden lades ut kort före att hans död bekräftades.

Nöjesvärlden är i sorg.

Beskedet att artisten och tidigare One direction-medlemmen Liam Payne dött har lämnat fansen i chock. Han blev 31 år.

”Som ett fan av One direction sedan 2011 vet jag inte ens hur jag ska ta in att Liam Payne är död”, skriver en användare på plattformen X.

”Jag kan inte greppa att Liam Payne är död”, skriver en annan.

Detta är bara två av tusentals kommentarer från användare som uttrycker sin sorg.

Sista bilden på Liam Paynes Snapchat story.

Vloggade om sin vistelse i Argentina

Enligt lokala medier ska stjärnan ha fallit från tredje våningen på ett hotell i Buenos Aires, Argentina.

Fans i Buenos Aires har börjat samlas utanför hotellet för att ta farväl och minnas Liam Payne, enligt tidningen La Nacion.

Stjärnan dokumenterade sin vistelse i Argentina på Snapchat både i klipp och bilder.

Sista inlägget på Paynes Snapchatkonto lades upp kort före dödsbeskedet. Det rör sig om en spegelselfie där artisten poserade med flickvän Kate Cassidy, 37.

Det är oklart exakt när bilderna har tagits och klippen spelats in. Under natten till torsdag svensk tid var samtliga Snapchat-inlägg borttagna.

Konsert med One direction i Sverige år 2013.

Ingen av ex-medlemmarna har kommenterat

Payne var en del av succégruppen One direction från 2010 till 2016, då gruppen splittrades.

Gruppen, bestående av Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik och Louis Tomlinson bildades inför sjunde säsongen av talangshowen ”The X Factor”.

Ingen av de tidigare bandmedlemmarna har ännu kommenterat dödsfallet.

2011 släppte de debutalbumet Up All Night som gick in som nummer ett på brittiska Billboard. Förra året blev Liam Payne akut inlagd på sjukhus på grund av en allvarlig infektion i njurarna, och fick skjuta upp sin turné i Sydamerika.

I augusti besökte Liam Payne Stockholm tillsammans med flickvännen.