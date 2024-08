Kritik mot väskreglerna på årets Way out west – detta gäller

Publicerad 20.24

Väskförbud råder på årets Way out west.

Men det finns särskilda regler för småväskor och tygpåsar.

Aftonbladet reder ut vad det är som gäller under festivalen.

Väskförbudet på årets Way out west i Göteborg har både kritiserats och väckt flera frågetecken på sociala medier.

Personer har kallat reglerna för både ”nonsens” och korkade”. Reaktionerna har varit så pass många att festivalen gått ut med ett uttalande.

”Vi förstår att Polismyndighetens beslut om väskförbud väcker starka känslor. Vi vill förtydliga att detta inte är ett beslut vi tagit själva och att vi förhåller oss till det regelverk som polisen beslutat om.”, skriver de i ett inlägg på Instagram.

”Är en ren formaliagrej”

Enligt reglerna får små väskor med måtten 10 x 15 x 5 centimeter endast tas med om man tar bort bandet som gör det till en väska.

Filip Hiltmann, marknadsansvarig på Way Out West säger till Aftonbladet att om din plånbok eller necessär håller sig inom måtten, så spelar det ingen roll om den har en rem eller inte, så länge remmen tas av vid inpassering.

– Det är en ren formaliagrej – inga väskor eller väskliknande föremål får tas med in genom entrén, säger Hiltmann.

Får inte ta med påse – bara köpa på området

Besökare får heller inte ta med sig tygpåsar in på området, påsar finns dock att inhandla där inne.

Men du kan inte återanvända din nyinköpta tygpåse dagen efter, då får du köpa en ny på området.

– Det kommer att finnas tygpåsar att köpa och ett mindre antal kommer att delas ut av våra partners. Dessvärre får du inte ta med den genom entrén igen nästa dag. Det handlar om att inga väskor eller väskliknande föremål får föras in genom entrén – väskor som erhålls inne på området är ”helt fine”, säger Hiltmann.

”En säkerhetsåtgärd”

– Har ni en kommentar till de som uttryckt kritik mot att dessa ovan regler är orimliga eller svåra att förstå poängen med?

– Vi har full förståelse att det är rörigt och att logiken kring delar av reglerna känns svårgreppbar. Men det är i slutändan en säkerhetsåtgärd införd av Polismyndigheten, vilket både vi och förhoppningsvis även våra besökare har full respekt för.

Detta gäller angående väskförbudet:

arrow Huvudregeln är att det råder totalt förbud mot att ta in väskor på festivalområdet. Det gäller både handväskor, tygpåsar och genomskinliga väskor.

arrow Necessärer och plånböcker som får plats i fickan omfattas inte av väskförbudet. Måtten som gäller är 10 x 15 x 5 centimeter eller mindre. Om necessären eller plånboken har ett band måste detta tas av innan du går in på festivalområdet. Det är dock okej att sätta tillbaka bandet väl inne på området. Många ifrågasätter varför ett band avgör om necessären får tas in genom entrén eller inte. Men detta beror på polisens bestämmelser kring väskförbud på större evenemang.

”Polisens regelverk säger att inga väskor eller väskliknande föremål får tas in genom entrén”, skriver Way out west på Instagram.

arrow Man får inte ta med sig en egen tom tygpåse eller plastkasse. Men festivalen tipsar om att det säljs och delas ut kassar inne på området. Man blir fock nekad i entrén om man kommer med samma kasse nästkommande festivaldag. Även detta beror på polisens regler om att inga väskliknande föremål får tas in.

arrow Undantag görs för personer som behöver ta med sig väska av medicinska skäl. Om man behöver ta med sig exempelvis mediciner eller medicinsk utrustning får man ta med en påse in på festivalen. I dessa fall får man bara ta med en väska med rätt storlek för att passa den medicinska utrustning man behöver ta med sig in. Du kan behöva visa upp medicinskt intyg för att beviljas inträde med din väska.

Här kan du förvara dina grejer:

arrow Man kan förboka förvaringsskåp som finns utanför festivalområdet. Det kommer också att finnas skåp som inte går att boka i området. De skåp som finns inne på festivalen går inte heller att förboka, utan det är först till kvarn.

Detta gäller på Stay out west:

Under kväll och natt anordnas också flera spelningar utanför festivalområdet, det som kallas Stay out west där inte alla platser omfattas av väskförbudet.

arrow Pustervik: Väskor med måtten 20 X 30 centimeter eller mindre tillåtna.

arrow Folkteatern: Väskor med måtten 20 X 30 centimeter eller mindre tillåtna. Finns inga andra förvaringsmöjligheter på plats.

arrow Oceanen: Väskor tillåtna.

arrow Musikens Hus: Små handväskor med måtten 30 X 20 centimeter eller mindre tillåtna. Obligatortisk och övervakad garderob på plats. Större väskor som t.ex. större väskor, ryggväskor, shoppingväskor

arrow Skeppet: Inget väskförbud.

arrow Annedalskyrkan: Väskor är inte tillåtna.

arrow Scandic Göteborg Central: Väskförbud på festivalområdet men finns övervakad garderob för förvaring.

arrow Liseberg: Väskor med måtten 40 x 40 x 20 centimeter eller mindre får tas in på nöjesparken.

Datum, tider och annan information:

arrow Var? Way out west anordnas i Slottsskogen och runt om i centrala Göteborg mellan den 8 och 10 augusti 2024.

arrow Tider:

• Torsdag, 8 augusti: 14.00 till 00.00

• Fredag, 9 augusti: 12.00 till 01.00

• Lördag, 10 augusti: 12.00 till 01.00

arrow Åldersgräns: 13-årsgräns för ungdomsbiljetter och 18-årsgräns för standardbiljetter.