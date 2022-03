Uppgifter: Oscarsakademin ljuger om Will Smith

Ombads aldrig att lämna galan

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Will Smith ska aldrig ha fått order om att lämna Oscarsgalan efter attacken på Chris Rock.

Källor till TMZ uppger nu att Oscarsakademin ljuger.

– Vi vill inte att du lämnar, ska istället en producent ha sagt till skådespelaren.

Will Smith, 53, slog till Chris Rock, 57, framför ögonen på en chockad Oscarspublik. Oscarsakademin fick efteråt motta kritik för att de låtit skådespelaren vara kvar på galan efter den våldsamma attacken.

helskärm Will Smith på Oscarsgalan 2022.

Dagen efter skandalen meddelade akademin att de fördömer Smiths agerande och att de startar en utredning. De meddelade sedan i ett nytt uttalande att de visst bad skådespelaren att lämna galan.

”Saker utvecklades inte på ett sätt som vi hade kunnat förutspå. Samtidigt som vi vill klargöra att Will Smith uppmanades lämna ceremonin men vägrade, inser vi att vi hade kunnat hantera situationen annorlunda”.

helskärm Bradley Cooper ser ut att försöka lugna Will Smith i en reklampaus.

Bad aldrig Will Smith att lämna

Nu skriver den amerikanska sajten TMZ att Oscarsakademin ljuger. Flera väl insatta källor som ska ha varit på plats under kvällen säger nu att Will Smith istället ombads att stanna kvar av producenten.

Källorna uppger också att händelsen ska ha orsakat stora konflikter bakom scenen. Några ville se Smith utsparkad, medan andra ansåg att han borde stanna kvar.

helskärm Chris Rock.

Will Smith ska ha varit medveten om diskussionen som fördes bakom kulisserna, men 35 minuter efter attacken mot Chris Rock smög producenten Will Parker fram till Smith under en reklampaus.

– Vi vill inte att du lämnar, ska han ha sagt till skådespelaren.

Varken Will Parker eller Oscarsakademin har kommenterat TMZ:s uppgifter.

Publisert: Publicerad: 31 mars 2022 kl. 20.59