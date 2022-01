Nicolas Cage, 57, ska bli pappa

Väntar tredje barnet med femte hustrun

Nicolas Cage ska bli pappa igen.

Skådespelaren väntar sitt tredje barn med hustrun Riko Shibata.

– De blivande föräldrarna är upprymda, säger en representant till People.

Nicolas Cage, 57, ska bli pappa igen. En representant för skådespelaren bekräftar för People att Cage och hustrun Riko Shibata, 27, ska få sitt första gemensamma barn.

– De blivande föräldrarna är upprymda, säger representanten.

Cage har sedan tidigare sönerna Kal-El, 16, och Weston, 31.

Så träffades Nicolas Cage och Riko Shibata

Cage och Shibata träffades första gången under en filminspelning i Japan. Cage medverkade då i filmen ”Prisoners of the Ghostland” och träffade Shibata via gemensamma bekanta.

I början av 2021 gifte de sig i Las Vegas. Det är Cages femte äktenskap.

