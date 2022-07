Utan Sverker Sörlin och hans kollegor vet vi inte vad som är sant

Namn: Sverker Sörlin.

Ålder: 65

Bor: Stockholm

Yrke: Historiker.

Tidigare medverkan sommar/vinter: Debutant

check Snabbguide:

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Å fan-faktor:

check Första meningen:

”Det är en solig majdag 2007.”

check Sista meningen:

”Denna jublande lycka över att ännu vara bland de levande.”