SVT spelar in hyllningskonsert till Thorleifs-sångaren

Thorleif Torstensson dog förra året – 71 år gammal

Publicerad: I dag 15.28 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Thorleif Torstensson i Melodifestivalen 2009. Arkivbild.

Dansbandsvärlden samlas för fyra konserter till minne av Thorleif Torstensson, sångare i Thorleifs.

Dansbandsprofilen gick bort i covid-19 januari i fjol.

Från början skulle konserten ”Och du tände stjärnorna” i Växjö Konserthus ha ägt rum den 9 januari, men den sköts upp på grund av pandemin.

Det innebar att antalet kunde utökas och att SVT nu är med på tåget och spelar in en av konserterna. Två av konserterna äger rum under söndagen och två under måndagen den 11 april.

– Det otroliga var att lokalen var ledig två dagar i rad och alla artister kunde. Inte ett enda avhopp. Så det var tre ton sten som föll från hjärtat, säger arrangören Thomas Deutgen till Expressen.

Thorleif Torstenssons forna kollegor i Thorleifs, hustru, barn och barnbarn kommer att närvara under en av söndagens konserter, berättar Deutgen.

Bland artisterna som framträder finns Arvingarna, Olle Jönsson från Lasse Stefanz, Kikki Danielsson, Sten Nilsson från Sten & Stanley, Anne-Lie Rydé och Danne Stråhed.

