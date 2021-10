Greta Thunbergs kupp under klimatgalan – sjunger inför publik för första gången

Här tar klimataktivisten plötsligt ton live: ”Inte bara arga barn”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Här genomför Greta Thunberg en oväntad kupp under klimatgalan.

Helt plötsligt tar klimataktivisten ton live inför publik för första gången – med 80-talshitten ”Never gonna give you up”.

”Vi är trots allt i grund och botten tonåringar som skojar med varandra, inte bara arga barn som media ofta porträtterar oss som”, säger hon i en kommentar till Aftonbladet.

Både Greta Thunbergs, 18, mamma, operasångerskan Malena Ernman, 50, och syster Beata Ernman Thunberg, 16, jobbar med musik.

Men att hon själv också kan sjunga har klimataktivisten hållit hemligt fram till nu.

Under Climate live-galan, som sänds på Aftonbladet, sjunger Greta Thunberg för första gången inför publik.

Tillsammans med klimataktivisten och Fridays for future-organisatören Andreas Magnusson, 17, som också är en av programledarna under galan, sjunger hon plötsligt 80-talshitten ”Never gonna give you up” på scenen.

helskärm Greta Thunberg och arrangören Andreas Magnusson sjunger i Kungsträdgården.

”Internt skämt”

I en gemensam kommentar till Aftonbladet säger Greta Thunberg och Andreas Magnusson om kuppen:

“Vi har ett internt skämt inom Fridays for future där vi alltid rick-rollar (spelar låten ’Never gonna give you up’) till varandra. Vi ville ge andra aktivister en rolig överraskning eftersom vi vet att de har arbetat så hårt med den här konserten. Vi är trots allt i grund och botten tonåringar som skojar med varandra, inte bara arga barn som media ofta porträtterar oss som.”

Flera stjärnor på scen

Sammanlagt 21 artister framträder på gratiskonserten Climate live i Kungsträdgården i Stockholm, bland andra Lars Winnerbäck, First Aid Kit, Helene Sjöholm, Victor Leksell och Tusse.

helskärm Greta Thunberg på Climate live-galan.

Kvällens artister (i den ordning de förväntas uppträda)

Loreen

Victor Leksell

Royal Republic

Helen Sjöholm & Peter Jöback

Jon Henrik Fjällgren

Cherrie

Beatrice Eli

Tjuvjakt

Oscar Stembridge

Sofia Jannok

Markus Krunegård

Omar Rudberg

Melissa Horn

Daniel Adams-Ray

Peg Parnevik

Maxida Märak

Lars Winnerbäck

Silvana Imam

First Aid Kit

Tusse

