Aftonbladets succépodd Tronspelet är tillbaka

Ladda upp inför ”House of the dragon” redan nu

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Milly Alcock som unga prinsessan Rhaenyra Targaryen och Emily Carey som unga Alicent Hightower. ”House of the dragon” har premiär den 22 augusti.

Familjen Targaryen är tillbaka.

Och så också Aftonbladets succépodd Tronspelet.

– Vi ska vara som din kompis i tv-soffan, vi kommer dissekera varje avsnitt in i minsta detalj, säger Jenny Ågren, producent.

Gör dig redo för en resa tillbaka till Westeros.

När ”House of the dragon” landar på HBO Max är det dags att vrida och vända på varje sten i ” Game of thrones ” prequel.

Och vilka gör det bättre än Tronspelets tre riddare: Aftonbladets Markus Larsson, Sandra Wejbro och Jenny Ågren.

– ”Tronspelet” ska vara som din kompis i tv-soffan som du kan analysera allt kring serien med. Vi kommer dissekera varje avsnitt in i minsta detalj och försöka reda ut alla turer kring släkten Targaryen, säger Jenny Ågren, programledare och producent.

– Vi kommer ut med nya avsnitt på måndagar så lyssnarna lätt kan lyssna direkt efter att ha kollat på senaste avsnittet. Tronspelet var en succé och en av Aftonbladets största poddar under GoT-tiden, det hoppas vi ju på nu också!

helskärm Rhys Ifans som Otto Hightower. Kungens Hand som troget och lojalt tjänar både sin kung och hans rike. Som Otto ser det är det största hotet mot riket kungens bror Daemon och hans position som tronarvinge.

Första avsnittet är släppt

”House of the dragon” är en prequel till hyllade ”Game of thrones” och utspelar sig 200 år före GoT.

helskärm Markus Larsson, Jenny Ågren och Sandra Wejbro återuppväcker ”Game of thrones”-podden Tronspelet.

– Vi ber om ursäkt för allt på förhand. Vi lovade ju i sista avsnittet efter ”Game of thrones”-finalen att inte komma tillbaka, men här är vi nu. Bland drakar, svärd och pelargångssnack. Med det sagt kommer det såklart bli fruktansvärt kul, säger Sandra Wejbro.

”House of the dragon” har premiär den 22 augusti men redan nu kan du ladda upp med ett första avsnitt av Tronspelet.

– Vrid upp volymen till elva. Tv blir inte mer hårdrock än när adliga drakskötare uppträder i Westeros, säger Markus Larsson.

Du hittar ”Tronspelet” i Aftonbladets app eller där poddar finns. Nya avsnitt publiceras på måndagar.