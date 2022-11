Chatta om ”Idol”-finalen 2022

Vem hejar du på?

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

I kväll avgörs det.

Ska Albin eller Nike vinna ”Idol” 2022?

Memory-grejen nyss kunde väl TV4 visat efter? Typ: Minnen från säsongen? Vill se fokus på finalisterna!

Felix Wilow Här har vi honom: Charlie... jag menar Albin Tingwall

Mer fokus på finalisterna! Heja Nike!! NIK

Mycket bra inledning på IDOL. Kul att få höra sina favoriter än en gång (Sebastian och Julien och Klara.) Nikes Billie Eilish tolkning som öppning var sensationell!!! Så bra att tårarna sprutade.... Älskar Billie Eilish men Nike gjorde nästan den bättre..otroligt! Snacka om högt betyg:) Nike for president. Nike är världsartistmaterial!!! Linna

Herregud vad är detta för upplägg!? Albin?? Åse 30 minuter än och bara en finalist, har det hänt innan? Felix Wilow Visa fler inlägg

Alla låtar i ”Idol”-finalen 2022

Nike Sellmar

Eget val: ”Happier than ever” av Billie Eilish

Best of: ”Make you feel my love” av Bob Dylan

Vinnarlåt: ”Anything you say”

Albin Tingwall

Eget val: ”Falling” av Harry Styles

Best Of: ”It must have been love” av Roxette

Vinnarlåt: ”Anything you say”