Sarah Jessica Parker i sorg efter dödsfallet i familjen: ”Ledsen”

Tvingades hoppa av sin egen gala i sista stund

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Sarah Jessica Parker.

Skådespelaren Sarah Jessica Parker tvingades akut utebli från galan hon själv låg bakom på grund av en ”förödande familjesituation”.

I ett uttalande har nu familjen meddelat varför stjärnan tvingades tacka nej i sista stund.

Det var under onsdagskvällen lokal tid i New York som Sarah Jessica Parker, 57, abrupt tvingades stanna hemma från New York City Ballet’s årliga höstmodegala på grund av en ”hastig förödande familjesituation”, rapporterar People.

Nu har familjen kommenterat anledningen till den hastiga sortin.

I ett uttalande meddelade familjen att Sarah Jessica Parkers styvpappa, Paul Giffin Forste, har dött.

”Familjen är ledsen över att meddela att Paul Griffin Forste dog igår efter en oväntad och snabb sjukdom. Sin sista tid var han omgiven av de han älskade och tacksamhet från sin älskade fru Barbara 54 år och barnen”, skriver familjen rapporterar Page Six.

Vidare skriver familjen att ”Paul kommer bli ihågkommen för sin kärleksfulla vänlighet, hans glädje till sina 13 barnbarn och sin tro i att göra världen till en mer välgörande, tolerant och vacker plats för alla”.

Paul Giffin Forste blev 76 år.

Hjärnan bakom

”Sex and the City”-skådespelaren är själv vice ordförande i New York City Ballets styrelse, och var hjärnan bakom höstmodegalan som i år firade tioårsjubileum.

Planen var att Parkers insats skulle hedras under galan.