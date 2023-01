Öppet brev till kanalcheferna

Tv-arbetarnas krav på kanalerna efter larmen om missförhållanden

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan

Aftonbladet har i flera dagar granskat hur praktikanter utnyttjas bakom kulisserna på några av Sveriges största och glittrigaste familjeprogram.

Nu skriver tv-medarbetarna ett öppet brev till Sveriges kanalchefer:

• Hanna Stjärne, VD, SVT

• Mathias Berg, VD, TV4

• Anders Jensen, VD, Viaplay Group

• Nicklas Norrby, VD, Discovery Nordic

”Rapporter om dåliga arbetsförhållanden vid tv-produktioner fortsätter att komma med jämna mellanrum. Nu senast från inspelningen av Kompani Svan, där det rapporterats om kort uppstartstid, undermålig planering och långa arbetsdagar under en lång sammanhängande period. Trots att det blivit rubriker i media verkar ingenting förändras. I alla fall inte i grunden.

Kanaler och produktionsbolag har tagit fram policys och riktlinjer, men ser vi några förändringar ute på inspelningsplats för frilansarna och på produktionskontoren för de projektanställda? Det finns numera visselblåsarfunktioner på några kanalhus. Det är bra, men det görs mycket lite för att de ska användas. Det råder en stark tystnadskultur där medarbetare drar sig för att larma, av rädsla för repressalier.

helskärm Hanna Stjärne, VD, SVT

Produktioner är ofta pressade tidsmässigt och ekonomiskt, ofta helt utan nödvändiga marginaler för att hantera oväntade situationer, som i princip alltid sker, trots att det inte står i planen. Medarbetare möts av orealistiskt planerade inspelningar med väldigt långa arbetsdagar och i en del fall alldeles för lite sömntid och ledighet. Medarbetare förväntas helt enkelt att ”ställa upp” för att ro produktionen i hamn. Yrkesstolthet, eller i många fall en okunskap om regler kring till exempel arbetstider, gör att många jobbar sig rakt in i väggen. Tystnadskulturen fortsätter att råda.

Praktikanter gör ofta kvalificerade arbetsuppgifter som loggare, assistenter, chaufförer med mera. Ett ansvar som är helt förkastligt att ge dessa, ofta unga, personer. Vi ser en tydlig ålderspyramid där unga över tid antingen bränner ut sig eller byter bransch. Tv-branschen måste börja uppföra sig professionellt!

Mathias Berg, VD, TV4

Vi kräver att ni, ansvariga chefer på Sveriges tv-kanaler, tar ert ansvar. Vi vill att ni ställer högre krav på beställarna gällande våra arbetsvillkor. Vi anser att följande fyra punkter alltid ska kontrakteras in:

1. Svenska produktionsbolag som producerar för den svenska marknaden måste följa europeisk arbetstidslag även utanför EU. Detta innebär elva timmars dygnsvila. Förberedelse och nedriggning måste schemaläggas därefter. Svensk arbetstidslag följs ofta idag inte ens i Sverige. Stressade trötta arbetare gör inte bra tv.

2. Skapa en visselblåsarfunktion. Idag säger lagen att större privata arbetsgivare ska ha visselblåsarfunktioner, från december 2023 gäller det även för de med 50 anställda. På arbetsplatser med korta anställningar och många frilansare är det ofta svårare för medarbetare att larma om missförhållanden till sin närmsta chef. Alla seriösa arbetsgivare och beställare inom film och tv bör därför ha funktionen på plats redan nu och skapa rutiner för att få medarbetare att använda den för att rapportera missförhållanden. Det bör även finnas representanter från beställande kanal på plats under inspelning som medarbetare kan rapportera till anonymt. Vissa kanaler har börjat sätta detta på plats men enligt rapporter från kanalerna själva har inte en enda anmälning kommit in. Fråga er vad det beror på och vad ni kan gör för att stärka den funktionen.

helskärm Anders Jensen, VD, Viaplay Group

3. Prioritera säkerhetsarbetet. Hur ofta spelas det inte in bilscener som filmas med en fotograf sittandes i en öppen baklucka? Det finns inga försäkringar i världen som täcker detta - men framför allt utgör det en stor fara för filmarbetarna själva. Det måste finnas tid i schemat för det som ska göras och det måste planeras så långt i förväg så att säkerheten kan komma först. Alltid.

I film och dramaproduktioner finns ALLTID ett skyddsombud, en person i teamet som frivilligt anmäler sig och ser till att allt går säkert till och när som helst kan gå in och stoppa inspelningen om det inte känns säkert, och att andra i teamet kan meddela den personen om något känns osäkert.

4. Vi kräver att så kallad gratispersonal förbjuds. En professionell bransch har professionella medarbetare. Idag plockas praktikanter in alltför lättvindigt för att fylla tunga och viktiga positioner som att transportera deltagare eller att ha teknikansvar. Det strider mot lagen och det sliter ut både praktikanter och övriga medarbetare. Arbetsgivarna ansvarar för att det finns relevant och tillräcklig kompetens på varje funktion. Praktikanter ska vara där för att lära sig och inte att fylla en viktig eller bärande funktion. Varje praktikant ska ha en handledare och den som handleder måste kunna avsätta arbetstid för detta.

helskärm Nicklas Norrby, VD, Discovery Nordic

Vi kräver att kanalerna tar sitt ansvar för vår tv-bransch, som till stor del består av frilansare som har de mest otrygga arbetsförhållandena. Vi pressas alltmer vilket leder till utmattning och att kompetens försvinner.

Vi vill ha en tv-bransch med en schysst arbetsmiljö och hållbara arbetsvillkor. En bransch där medarbetare kan känna sig trygga och kan utvecklas – en bransch värd att arbeta i långsiktigt”.

Underskrivet av:

