AC/DC-trummisen Colin Burgess är död

Tvingades lämna bandet

Publicerad 2023-12-16

AC/DC bekräftar dödsfallet.

AC/DC:s första trummis Colin Burgess är död.

”Rocka i frid Colin”, skriver det legendariska bandet i ett uttalande.

Den australiske musikern Colin Burgess är död, rapporterar TMZ.

Han var rockbandet AC/DC:s första trummis. Bandet bekräftar dödsfallet på sin Facebooksida. Dödsorsaken är inte känd.

”Mycket tråkigt att höra att Colin Burgess gått bort. Han var vår första trummis och var en mycket respekterad musiker. Glada minnen, rocka i frid Colin”, skriver bandet i ett uttalande.

Colin Burgess blev 77 år gammal.

Rockbandet AC/DC under en konsert i Göteborg 2009. Sångaren Brian Johnson och gitarristen Angus Young i bild.

Sparkades från bandet

Burgess gick med i det legendariska bandet år 1973 och var trummis när AC/DC fick sin första stora hit med låten ”Can I sit next to you girl”.

Men Colin Burgess blev inte en särskilt långvarig bandmedlem.

Inom ett år blev han sparkad från bandet och anklagades för att ha varit kraftigt berusad under en spelning. Burgess menade att någon hade spetsat hans drink, men resten av bandet köpte inte den förklaringen.

Sedan dess har AC/DC haft flera trummisar bland annat den mångåriga bandmedlemmen Phil Rudd, 69.

Valdes in i Hall of fame

Colin Burgess var även trummis i det australiska rockbandet The Masters Apprentice mellan åren 1968 och 1972.

1988 valdes han och resten av bandet in i ”ARIA Hall of fame” i Australien.