Kanye Wests omsusade album skjuts upp igen

Väntas komma nästa år

Publicerad 2023-12-25

Stjärnans omsusade album skjuts upp – igen.

Skivan skulle ha kommit den 15 december.

Det efterlängtade och omsusade albumet ”Vultures”, som Kanye West, 46, gjort tillsammans med Ty Dolla Sign, 41, skjuts upp igen, till fansens besvikelse. Det rapporterar Huffpost.

Nu meddelar Wests team att albumet kan förväntas först den 12 januari nästa år.

Redan skapat kontroverser

Hiphopduons album har redan skapat kontrovers, sedan en osläppt singel fått oväntad premiär på en radiokanal i Chicago i november i år.

I låten bemöter West tidigare anklagelser om antisemitism riktade mot honom, med textraden: ”How can I be antisemitic? I just fucked a jewish bitch”.

Anklagelserna om antisemitism kom förra året när West bland annat medverkade i en podcast där han uttryckte sin beundran för Adolf Hitler.