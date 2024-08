Taylor Swift och Travis Kelce syns i en första offentlig kyss

Fångades på film • Kärlekshälsningen från scen

Publicerad 2023-11-12

Romansen mellan Taylor Swift och Travis Kelce har skapat många rubriker.

Nu gör de det igen – med en första offentlig kyss, enligt Page Six.

Taylor Swift, 33, är ute på sin världsturné ”Eras tour”. Under lördagen framförde hon turnéns andra konsert, i Buenos Aires i Argentina.

På plats var även hennes nya partner, NFL-stjärnan Travis Kelce, 34.

Så fort hon gick av scenen sågs Swift kasta sig i pojkvännens famn, som stod och väntade bakom scen.

Travis Kelce och Taylor Swift.

Fångades på film

Paret sågs då i sin första offentliga kyss, skriver Page Six.

Kyssen fångades på film och har nu spridits på sociala medier.

Efter att ha stått hopslingrade i några sekunder försvann de utom synhåll.

Kärlekshälsningen från scen

Under konserten gav hon även Kelce en kärlekshälsning, genom en ändring i texten i låten ”Karma”.

Vanligtvis är textraden “Karma is the guy on the screen, coming straight home to me.”

Istället sjöng hon “Karma is the guy on the Chiefs”, vilket refererar till pojkvännen som spelar amerikansk fotboll i laget ”Kansas City Chiefs”.

I slutet av september syntes Taylor Swift för första gången stå i publiken när Travis Kelce spelade amerikansk fotboll och sedan dess har hon varit och hejat flera gånger.

Taylor Swift.