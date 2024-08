QX-galan 2024 – alla nominerade och vinnare

Elecktra blev kvällens stora vinnare ● Ellen Krauss årets HBTQ

Uppdaterad 2024-02-06 | Publicerad 2024-02-05

Fräcka skämt, ikoniska framträdanden och en massa härliga priser.

Årets festligaste gala bjöd på en hel del överraskningar

Läs allt som hände i chatten nedan.

Kvällens stora vinnare blev Robin ”Elecktra” Werner som kammade hem alla kategorier som hon var nominerad i, vilket var Årets låt, Årets Drag och även med ”Drag race Sverige” som vann Årets tv.

– Detta kan inte stämma, det trodde jag aldrig, sa hon efter den tredje vinsten.

I övrigt bjöd galan på flera ikoniska framträdanden. Bland andra dök Käärijä upp på scenen och sjöng fjolårets Eurovision-bidrag ”Cha cha cha” och bandet Angel samlades och fick hela salongen att sjunga med när de körde ”Sommaren i city”.

expand-left helskärm Cecilia Uddén och Elisabeth Ohlson.

Så förfördes Elisabeth Ohlson

Spännande blev det när fotografen Elisabeth Ohlson och Sveriges radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén skulle dela ut pris i Årets Keep Up The Good Work.

Elisabeth berättade då hur Cecilia förförde henne.

– Vi satt i din lägenhet och du sa ”klä av dig”, sa hon.

expand-left helskärm Cecilia Uddén och Elisabeth Ohlson.

Men när Aftonbladet pratade med henne på röda mattan var hon inte lika sugen på att prata om kärleken.

– Det är härligt! Jag rekommenderar, om man är singel och 60, att gå ut och flörta.

Hur var det ni fann varandra?

– Jag vet inte riktigt... Jag hälsade på henne i Egypten. Det var härligt, sa hon innan hon snabbt smet därifrån.

expand-left helskärm Jonas Gardell.

Gardell: ”Svårt att skilja sig från någon som Mark”

Jonas Gardell och hans bok ”Fjollornas fest” vann priset för Årets bok. En chockad Jonas kom upp på scenen och berättade om det märkliga året som gått.

– Jag har haft ett otroligt konstigt år. Det började med att Mark och jag skilde oss, är inte det sorgligt?, inledde han sitt tal med.

– Det är svårt att skilja sig från någon som Mark, säger han och skojar om att han haft ”sex med hela Sveriges mumintroll” i alla dessa år.

Läs om allt som hände under QX-galan i chatten nedan.

Fastnålat inlägg 5 feb 23.57 Annie Månsson DELA Tusen tack för mig gänget. Det har varit en fantastisk gala som bjudit på både fräcka skämt, ikoniska framträdanden och rörande tal. Ett sammandrag av QX-galan kommer att sändas den 12 februari klockan 20:00 i TV4. Denna chatt är stängd. Annie Månsson 5 feb 23.51 DELA Och för att avsluta kvällen så ska Måns Zelmerlöw uppträda och han sjunger "love is in the air" samtidigt som alla kvällens vinnare dansar loss på scenen.



Annie Månsson 5 feb 23.48 DELA - Oj, det trodde jag inte med tanke på de nominerade. Men jag har velat vinna ett sånt här pris sedan jag kom ut som barn, säger Ellen! - Tusen, tusen tack!



Annie Månsson 5 feb 23.47 DELA Vinaren är.... ELLEN KRAUSS!!!! Oj, oj, oj nu står alla upp igen



Annie Månsson 5 feb 23.45 DELA De tidigare Eurovision-programledarna ska dela ut Årets HBTQ. De som har chans att vinna är: William Spetz Ellen Krauss Edvin Törnblom Lee Christersson Robert Fux

