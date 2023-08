Pernilla Wahlgrens hårda ord om Linda Skugges Onlyfans – efter utviksattacken

”Hundra procent dubbelmoral” • Slår tillbaka efter Skugges utvikshån

Publicerad 19:00

Dela artikeln

Linda Skugge gick till attack mot Pernilla Wahlgren och kritiserade att hon vek ut sig 2001.

Nu har Linda Skugge skaffat Onlyfans – där hon lägger ut pornografiskt material och säljer sina sexleksaker och stringtrosor.

– Var och en får göra som de vill, men det är hundra procent dubbelmoral, säger Pernilla Wahlgren.

Följ ämnen och skribenter Natalie Demirian Följ

I skribenten och författaren Linda Skugges, 49, krönika i Expressen 2001 skrev hon om Pernilla Wahlgrens, 55, omtalade utvik i tidningen Café, där hon poserade lättklätt.

”Det är nåt jag inte förstår och det är varför en 33-årig tjej som har familj, ett jobb som går fantastiskt bra och som jag antar att hon trivs med utomordentligt väl känner att hon vill ta av sig kläderna och låta sig fotograferas för en tidning som går åt det råporriga hållet”, skrev Skugge bland annat.

Hon skrev också:

”Det är så tragiskt att tjejer har så kasst självförtroende att de blir smickrade av att bli tillfrågade att ta av sig näcka” och ”Pernilla W, jag vet att jag brukar skriva taskiga saker om dig. Men för fan, du är värd mer än det här. Du ska inte ta av dig kläderna”.

helskärm Pernilla Wahlgren.

helskärm Linda Skugge.

Säljer porr på Onlyfans

I dag lägger Linda Skugge ut lättklädda bilder på Instagram, och länkar också till sitt konto på plattformen Onlyfans, något hon själv berättat om i sina krönikor.

”Som de nyfikna redan vet pågår min performance art tillika fullständiga fuck you-hedonism på Onlyfans”, skrev hon bland annat i en krönika i Amelia i juni.

Där understryker hon att hon står för alla bilder gentemot uppmärksamheten de väckt:

”Det vore bara underbart om fler fick njuta av min killer body. See you out there!”

På Onlyfans lägger hon ut porrbilder och porrvideor till sina prenumeranter, och hon säljer även olika paket där man kan köpa hennes sexleksaker och underkläder.

Pernilla Walhgren har i sin podd med Sofia Wistam kommenterat Linda Skugges helomvändning och till Aftonbladet säger realitystjärnan och ”Allsång på Skansen”-programledaren att hon fick en chock när hon fick reda på det.

– Alltså hon är den sista människan på jorden som jag trodde skulle skaffa Onlyfans, säger Pernilla Wahlgren.

– Det var väldigt oväntat om man får säga så. Med tanke på hur hon rasade mot mina, i jämförelse, väldigt oskyldiga bilder i Café i början på 2000-talet. Hon bedrev verkligen häxjakt mer eller mindre faktiskt mot mig.

helskärm Pernilla Wahlgren på omslaget för magasinet Café 2001.

Anklagades för att vara en dålig förebild

Pernilla Wahlgren säger att hon kände sig attackerad av Skugge, som anklagade henne för att vara en dålig förebild.

– Klipp till i dag då att hon tjänar pengar på att ta grovt pornografiska bilder och lägga ut på Onlyfans. Det hade man inte väntat sig, säger Pernilla Wahlgren.

Är du fortfarande ledsen över de texter hon skrev?

– Nej, i dag har jag släppt det. Men då påverkades jag jättemycket. Jag blev ledsen och mådde jättedåligt av det för att jag tyckte själv att bilderna var fina och det som var värst var att hon skrev det och ringde runt till andra kända personer som att jag hade visat så mycket mer. Det var då jag kände ”Nej, alltså jag har inte visat så mycket”.

helskärm Pernilla Wahlgren utsågs till årets sexigaste kvinna av tidningen Café 2002.

”Hon har ju också flera barn”

Pernilla Wahlgren påpekar också att Linda Skugge ifrågasatte hur en trebarnsmamma kunde vika ut sig.

– Hon har ju också flera barn. Jag kan titta på mina gamla bilder i dag och vara stolt över dem och till och med visa dem för mina barn. Och de tycker ”fan vad snygg du var mamma”. Men jag kan inte tänka mig att hon kan visa sina bilder för sina barn att de ska vara stolta över henne. What comes around goes around, I don’t know. Var och en får göra som de vill men det är hundra procent dubbelmoral och en jätteomvändning. Hon kan ju inte ha de åsikter som hon hade då i dag.

Aftonbladet har sökt Linda Skugge upprepade gånger utan framgång.