Lizzos svar efter stämningen: ”Falska anklagelser”

Anklagas för sexuella trakasserier och vikthån

Uppdaterad 14:07 | Publicerad 13:43

Artisten Lizzo har stämts av sina dansare.

Nu kommenterar hon anklagelserna för första gången.

”Dessa sensationella berättelser kommer från tidigare anställda som redan offentligt erkänt att de fått höra att deras beteende under turnén var olämpligt och oprofessionellt”, skriver hon på Instagram.

Tre av Lizzos tidigare dansare hävdar att hon och hennes produktionsbolag har skapat en ohälsosam arbetsmiljö.

Enligt stämningsansökan, som lämnades in till en domstol i Los Angeles under tisdagen, ska dansarna ha utsatts för en rad kränkningar under tiden de varit anställda av Lizzo.

helskärm Lizzo.

Lizzo: ”För grova för att inte bemöta”

Artisten skriver att de senaste dagarna varit ”oerhört svåra och en väldig besvikelse”.

”Min arbetsmoral, moral och bemötande har ifrågasatts. Min karaktär har blivit kritiserad”, skriver hon i ett inlägg på Instagram och fortsätter:

”Vanligtvis brukar jag inte svara på falska anklagelser, men de är för otroliga och för grova för att inte bemöta”.

helskärm Lizzo.

Vill inte porträtteras som skurk

”Ibland behöver jag ta svåra beslut, men det är aldrig min intention att göra någon obekväm eller som om de inte är lika värdefulla som resten av teamet”, skriver hon.

Hon skriver vidare att hon är öppen med sin sexualitet och att hon ”inte kan acceptera” att människor utnyttjar det.

”Jag är inte här för att agera offer, men jag vet även att jag inte är den skurken som människor och media porträtterar mig som”.

Lizzo avslutar inlägget med att skriva att hon är ”sårad” men att hon inte kommer låta det här förstöra det hårda arbetet hon lagt ner på musiken.