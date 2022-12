Grynet Molvig fyller 80: ”Varje jobb kan vara det sista”

Stjärnan om livet med Douglas von Sydow

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

Idag fyller Grynet Molvig 80 år – men står fortfarande på scenen och är just nu aktuell i juldramat ”Köket är hemmets hjärta”.

Så länge hälsan är god och jobben är stimulerande fortsätter hon gärna att jobba.

– Man ska inte vara rädd för att åldras utan istället vara nyfiken.

Hon slog igenom som sångerska i Norge redan på 60-talet, men flyttade till Stockholm och blev skådespelare. Men det stora genombrottet kom med ”En flicka på gaffeln” på Intiman där Grynet Molvig spelade mot Lars Ekborg och efter ytterligare ett par roller så sadlade hon om och blev skådespelare på heltid.

Idag fyller denna grand old lady, om uttrycket tillåts, 80 år och är still going strong. I skrivande stund spelar Grynet Molvig i juldramat ”Köket är hemmets hjärta” på Stadsteatern i Stockholm och hon har inga planer på att trappa ned och mata duvorna i parken.

– Jag tänker att varje jobb kan vara det sista, så är det i min ålder. Men jag jobbar för att jag tycker det är kul, inte för att jag måste. Det är mycket som gör att jag ställer mig på en scen, både uppskattning, stimulans och kreativiteten. Att få umgås med spännande människor och vara en del i ett sammanhang. Sådant som gör livet värt att leva. Jag kan tänka mig att jobba mer, men det beror på vad som bjuds, säger Grynet Molvig som är förkyld och erkänner att hon är lite ”dimmig i huvudet”.

helskärm Grynet Molvig.

Att hon fyller jämna år tycker hon däremot inte är så märkvärdigt.

– Å ena sidan kan jag tänka ”ajajaj, vad snabbt det gick”. Å andra sidan vill jag ge mig en klapp på axeln och säga ”bra jobbat”. Kan man fylla 80 år och stå på benen med en ensemble med fantastiska skådespelare i en intressant produktion så är det en väldigt vacker 80-årspresent tycker jag.

Själva dagen ska nog firas på något sätt, men hur är oklart. Kanske kommer särbon Douglas von Sydow att hitta på något. Den senaste tidens fokus har varit att ta sig till premiären av nämnda ”Köket är hemmets hjärta”.

helskärm Grynet Molvig i ”Köket är hemmets hjärta”.

Hur ser du på att åldras?

– Det har väl gått lite i vågor. Ibland känner man sig urgammal och ibland känner man sig jätteung. Jag vill säga till alla 30-, 40- och 50-åriga kvinnor som ålderskrisar att det dyker upp oväntade roliga saker hela tiden. Är man öppen för det så väntar nya roliga äventyr runt nästa hörn. Man ska inte vara rädd för att åldras utan istället vara nyfiken.

Hon bedyrar att hälsan är god trots den retliga förkylningen hon dras med.

– Jag försöker ta hand om mig. Jag tränar och promenerar och äter bra och försöker vila och prioritera. Jag vill dela upp min tid mellan både lek och allvar.

Du tackade nej till lockelser från Hollywood i unga år, tänker du på det idag?

– Nej, definitivt inte. Jag har aldrig haft den drömmen. Jag vet egentligen inte varför jag kände så, men min dröm var Stockholm och Hasse och Tage och Povel Ramel och det som hände på 60- och 70-talet. Det som intresserade mig konstnärligt och kulturellt, det hände i Stockholm och det var min dröm att komma hit och det fick jag.

Grynet Molvig blev något av Hasses och Tages musa. Hon var med i revyer som ”Spader madame” och filmer som ”Mannen som slutade röka” och ”Sopor”. Hon gjorde också en minnesvärd insats som karaktären ”Tant Raffa” i Povel Ramels tv-serie ”Semlons gröna dalar”.

– Det var en intensiv och rolig tid. Att få jobba med dem då var en höjdare. Både som kollegor, men också att få ha dem som vänner.

Hur trött är du på att prata om din omskrivna romans med Frank Andersson?

– Mycket! Det är otroligt att en så kort fling kunde bli så stor, jag förstår verkligen inte det. Det var en rolig parentes, men inte så mycket mer.

Privat har Grynet Molvig som sagt varit särbo med Douglas von Sydow i många år, ett upplägg hon ämnar fortsätta med.

– Det rullar på och vi är fortfarande särbo. Det passar oss. Vi har inga planer på att flytta ihop och anledningen är helt enkelt att man har sitt egen ”space”. Det gör också att det är trevligt när vi väl träffas. Vi slipper vardagen och det är skönt.

helskärm Grynet Molvig och Douglas von Sydow.

Fakta: Anna Kristin Molvig

Född: 23 december 1942 i Rygge i Norge.

Familj: Sonen Teodor och särbon Douglas von Sydow.

Karriär: Skådespelerska och sångerska, verksam sedan 60-talet. Medverkat i otaliga filmer, revyer och föreställningar genom åren. Medverkade i ”Stjärnorna på slottet” förra året.

Aktuell: I ”Köket är hemmets hjärta” på Stockholms stadsteater. Fyller 80 år idag.