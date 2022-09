Marvel-stjärnan Simu Liu höll på att bli utbränd av framgångarna

”Har knappt haft tid att andas”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Simu Liu.

Han var inte förberedd på ett liv i rampljuset.

Skådespelaren Simu Liu berättar nu hur framgångarna med Marvel höll på att förstöra hans liv.

”Jag var bedrövligt oförberedd på att ta itu med de mentala konsekvenser som kom av att leva ett liv i offentligheten”, skriver han på Instagram.

Simu Liu, 33, fick sitt stora genombrott föra året när han porträtterade Shang-Chi i Marvelfilmen ”Shang-Chi and the legend of the ten rings”.

Nu berättar han att filmen förändrade hans liv totalt, på gott och på ont.

”Jag slungades plötsligt in i en värld där jag inte hade något att göra i, och jag var bedrövligt oförberedd på att ta itu med de mentala konsekvenser som kom av att leva ett liv i offentligheten”, skriver han på Instagram.

Simu Liu beskriver det som att han blev bättre på många plan men att han blev sämre på att ta hand om sig själv.

”Jag försummade den tiden jag borde lagt på att att ta hand om mig själv och på att prioritera min mentala hälsa”, skriver Simu Liu.

helskärm Simu Liu som Shang-Chi.

Fyra filmer på ett år

På ett år har han spelat in fyra filmer, och är redan inne på den femte. Dessutom har han publicerat en bok.

”Jag har knappt haft tid att andas för jag har varit så rädd att lätta på gasen”.

helskärm Simu Liu.

En anledning till att han inte har vågat sakta ned på tempot är att han velat få in fler asiater i Hollywood. Karaktären Shang-Chi blev den första asiatiska superhjälten i en Marvelfilm.

”Jag blev så besatt av tanken att jag skulle representera mitt folk att jag nästan blev utbränd av det. Och även om jag är stolt över mina prestationer och min arbetsmoral så vet jag att något måste förändras framöver”, skriver Simu Liu.

helskärm Simu Liu.

Börjat gå i terapi

Han har nu börjat gå i terapi och kommer från och med nu att sätta sin mentala hälsa i första hand.

”Jag läker och är på väg att bli något mer än en superhjälte; jag är på väg att bli en bra man”, skriver Simu Liu.