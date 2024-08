Lotta Ramel om ”Hotell Romantik”: Tillspetsat

Tröttnade på Tinder efter två dagar

Publicerad 2024-02-18

24 kärlekssugna 65-plussare checkar in på ”Hotell Romantik”.

Bland dem finns skådespelaren Lotta Ramel, som sökte till programmet av nyfikenhet.

– Men jag skulle aldrig åka på något sådant här om jag inte seriöst ville träffa någon, säger hon.

Österrikiska alptoppar har bytts mot portugisiska sandstränder i säsong nummer två av SVT:s succé-reality ”Hotell Romantik”.

Mellan 65 och 85

Deltagarna, som är mellan 65 och 85 år gamla, dejtar varandra under lekfulla former och under överinseende av programledarna Kristina ”Keyyo” Petrushina, 26, och Erik Ekstrand, 44.

– Det hade kunnat bli stelt, vi är ju ett gäng som föses ihop och förväntas bli kära. Allting blir förstås väldigt tillspetsat, men jag gillar att det är det. Jag hade föresatt mig att försöka slappna av och bara vara mig själv och man glömde kamerorna ganska fort, säger Lotta Ramel, som levt i offentlighetens ljus sedan barndomen som dotter till Povel Ramel och senare skådespelare.

"Jag tycker att det är kul med realityserier och den här gruppdynamiken. Jag var alldeles för nyfiken för att inte åka", säger Lotta Ramel om "Hotell Romantik".

I de första två avsnitten får deltagarna bland annat speed-dejta familjemedlemmar, gräva i varandras resväskor och visa prov på sina färdigheter i en talangjakt.

Lotta Ramel valde att hålla i en improviserad workshop för att få fart på de andra deltagarna.

– Det handlar om att få människor att hoppa upp ur soffan. I vår ålder är det många gubbar som har försoffats, om jag ska vara ärlig, kvinnor är mycket mer nyfikna. Nu generaliserar jag, men jag tycker att det ligger någonting i det, säger hon.

”Vänner för livet”

Att hitta kärleken på nätet är ingenting för Lotta Ramel, som tröttnade på Tinder efter två dagar.

Hon får inte säga hur det gick med att hitta kärleken i programmet, men är glad att hon tog chansen att medverka.

– Det var en jätterolig upplevelse. Framför allt att få dansa, det var längesedan jag dansade så mycket. Och jag har fått vänner för livet – det är inte det lättaste att hitta i min ålder.