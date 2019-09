Jonas Hallberg separerar från Antonio Quiroz

Kändisstylisten skiljer sig efter fyra år

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

16 september 2019 08:28

För fyra år sedan gifte sig stylisten Jonas Hallberg med sin mexikanske pojkvän Antonio Quiroz.

Nu är kärlekssagan över.

”TACK för ALLA underbara skratt genom åren med dig min Antonio”, skriver han på Instagram.

Extravaganta stylisten Jonas Hallberg, 48, svepte in i svenskarnas vardagsrum när han deltog i ”Let’s dance” 2015. Han gick inte hela vägen, men myntade sitt signaturuttryck ”Fab” och var en frisk fläkt i programmet.

Senare samma år friade han i Rom till sin mexikanske pojkvän Antonio Quiroz:

”Han sa JA. Idag är vi förlovade jag och min Antonio. I’m so excited. Vilken dag vi haft so far, Colosseum, lunch på Hotel Majestic, shopping på Valentino, cocktails på Hotel De Russie. Fab! Awwww what a fab day!”, skrev han på Instagram.

Paret gifte sig i september 2015, men nu exakt fyra år senare meddelar Jonas Hallberg på Instagram att han och maken gått skilda vägar.









1 av 3 | Foto: LOTTE FERNVALL Jonas Hallberg.

Delar på hundarna

”TACK för ALLA underbara skratt genom åren med dig min Antonio ’Little P’ nu när vi beslutat att separera efter nästan 9 år och fyra år som gifta (om 2 dar faktiskt). Även om vi beslutat detta tillsammans är det ett stort steg för mig. Det här var ju min lilla husband, vårt lilla casa, våra furry daughters... Sucks... MEN nu väntar nya äventyr, en ny bok och kapitel nr 1 ’Det här kommer att bli bra’”.

Jonas Hallberg och maken har drivit ett bed & breakfast i Mexiko, men det läggs tillfälligt på is efter skilsmässan. Parets älskade hundar kommer att få leva varannan vecka-liv.

”Chiquita och Foxi bor hos oss varannan vecka... Vi bor nära varandra så det blir easy och smidigt”.

”Har mått bättre”

Längre ned i inlägget så erkänner Jonas Hallberg att han mår dåligt av uppbrottet.

”Jag har mått bättre, men hoppas och tror att de dagarna snart knackar på dörren. FYYYYYY FAN för ångest alltså...Värsta skit jag vet!!!!”.

Jonas Hallberg har varit med i svenska upplagan av ”Top Model” och gjort tv-programmet ”Stil i sikte” med Malin Gramer där de stylade om personer på en Finlandsfärja.

Malin Gramer reagerar på sin forna kollegas Instagraminlägg med fyra hjärtemojis och en pussgubbe. Malin Watson, som var Jonas Hallbergs partner i ”Lets dance”, skriver ”Så tråkigt underbara ni! Massor av kärlek och styrka till er båda”.

Nöjesbladet söker Jonas Hallberg.

