Bonde söker fru + FÖLJ

”Hunkbonden” om de oönskade nakenbilderna

avAndreas Ekström

10 september 2019 01:01

Tv-bonden Mattias Karlsson, 26, fick hundratals brev och i flera av breven hade tjejerna skickat med nakenbilder.

Men bilderna gick inte hem hos den unga tv-bonden.

– Jag sorterade bort nakenbilderna direkt, säger han.

När lammbonden Mattias Karlsson blev klar för TV4-play serien ”Bonde söker fru – kärlek åt alla” bombades han med hundratals brev och flera nakenbilder. Det sistnämnda hade han gärna varit utan.

– Jag tycker det är bättre och finare med kläderna på. Det är lite ”random” att skicka nakenbilder, så jag tycker det är bättre med kläderna på, säger han till Nöjesbladet.

”Det vore orättvist”

Flera tjejer har skickat brev privat till honom och inte via produktionen.

– Det var massvis med tjejer som skrev meddelanden. Det var typ som brev, där de berättade om sig själva, vilka intressen som de har och sådant. Det var väldigt många som skrev att de var intresserade men inte ville vara med i programmet.









1 av 3 | Foto: CAROLINA BYRMO Mattias Karlsson

Mattias Karlsson kastades snabbt in i programmet efter att Nöjesbladet avslöjat att en av de tilltänkta deltagarna redan hade ett förhållande. I flera medier har han beskrivits som den nya ”Hunkbonden”. På grund av sin medverkan i programmet valde han att fokusera på breven som skickats in via produktionen.

– Jag har ju valt att vara med här och känner att alla ska ha samma chans. Det vore orättvist om jag körde min egen show vid sidan av, säger han.

Vill hitta kärleken

För ett par år sedan sökte Mattias Karlsson till ”Bonde söker fru”, men då kom han inte med. Till årets säsong var det produktionen som ringde upp honom och frågade om han ville vara med, vilket han tackade ja till. Mattias som varit singel i ett par år bestämde sig för att ställa upp.

– Att vara med och kunna hitta kärleken det kan man ju inte tacka nej till.

LÄS OCKSÅ Hunkbonden Mattias i ”Bonde söker fru” får oönskade nakenbilder

LÄS OCKSÅ Här är bönderna som söker kärleken i ”Bonde söker fru” 2019

LÄS OCKSÅ Bonde-Thilde har gift sig