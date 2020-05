Mångmiljonbelopp till Martin Timell efter sparken från TV4

Reporter: Natalie Demirian

Publicerad: 20 maj 2020 kl. 19.10

Martin Timells företag drog in över tio miljoner kronor förra året.

Men om det rör sig om skadeståndet från TV4 kan han inte uttala sig om.

– Sedan kan du lista ut själv. Men jag kan inte bekräfta något överhuvudtaget, eller dementera, säger han.

Det är i Martin Timells, 62, årsredovisning för hans företag Timelleri AB som det framkommer under ”övriga rörelseintäkter”, det som normalt inte utgör ett företags intäkter, att företaget fått in 10,9 miljoner kronor under 2019.

Under samma kategori redovisades drygt 500 000 kronor 2018 och 36 000 kronor 2017.

”Får inte säga”

Totalt gör företaget ett resultat på drygt 9,5 miljoner kronor före skatt 2019, medan det under 2018 var ett minusresultat på drygt 40 000 kronor.

Foto: BJÖRN LINDAHL Martin Timell.

Martin Timell säger till Aftonbladet att han inte får bekräfta om de 10,9 miljoner kronorna handlar om de pengar han krävde av TV4 för tre års utebliven lön efter att ha fått sparken efter Metoo-hösten 2017.

– Jag får inte säga något, eftersom det står i domen från skiljedomstolen att man inte får yppa vad det blev för utslag. Tyvärr kan jag konstatera att Casten Almqvist redan har gjort det i er tidning. Jag får inte säga något. Sedan kan du lista ut själv. Men jag kan inte bekräfta något överhuvudtaget, eller dementera, för det får inte jag enligt lagen, säger den tidigare programledaren.

TV4 lägger locket på

TV4 vill inte säga något om mångmiljonbeloppet.

– Ingen kommentar, säger Charlie Forsberg, kommunikationschef på TV4 Media.

I en intervju med Aftonbladet i april sa TV4:s vd Casten Almqvist:

– Vi har betalat det som han hade rätt till enligt sitt kontrakt. Vi har ingen koppling till Timell i dag.

