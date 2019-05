George Clooney + FÖLJ

George Clooney är känd för sina politiska ställningstaganden.

Det kostar på för skådespelaren och regissören som just nu är tv-aktuell med miniserien ”Catch 22”.

– Vi har livvakter och tvingas ibland byta hotell, säger den nyblivne 58-åringen till Nöjesbladet.

Hoten riktas inte bara mot stjärnan som står bakom filmatiseringen av Joseph Hellers kultroman från 1961, ”Moment 22”.

Också hans fru, Amal, 41, drabbas genom det jobb hon gör som advokat inriktad på mänskliga rättigheter.

– Hon åtalar IS just nu. Det är den första rättegången mot IS någonsin, säger han och syftar på det uppmärksammade målet kring Nadia Murad, en 23-årig yazidisk kvinna som kidnappades av is och såldes som sexslav.

Såna åtaganden är inte ofarliga och det tvingar paret till en rad säkerhetsåtgärder.

– Vi måste såklart ha koll och vara uppmärksamma där vi är. Världen är ju annorlunda nu. Jag försöker att inte omge mig det sorts skydd som gör mig mer isolerad. Men vi måste vara medvetna om farorna och byta hotell ibland.

Sen de fick tvillingarna Alexander och Ella, för mindre än två år sedan, har de blivit försiktigare.

Höggs i huvudet

– Vi har diskuterat vissa pakter. Jag har lovat att jag ska sluta resa till krigszoner där jag kan hamna i farliga situationer. Hon har också lovat att sluta bege sig till vissa platsar. Hon tillbringade till exempel ett år i bunker när hon åtalade Hezbollah för mordet på Libanons premiärminister Rafic Hariri.

Att det inte är överdriven paranoia från ett bortskämt par vittnar tidigare händelser om.

– Hon var på väg till Maldiverna. Det låter kanske som en bra semesterresa, men dagen innan hon kom dit höggs hennes medadvokat i huvudet med en kniv.

– Amal är hård som flinta och kommer att göra det hon tycker är rätt. Vår familjs motto är att välja rätt fajter. Vi kan inte helt ändra våra liv. Vi måste fortfarande slåss för den goda saken.

Det är lätt att intervjua Clooney. Oavsett fråga får man ett utförligt svar. Just den här majförmiddagen skulle han nästan vara ursäktad om han inte vore som vanligt.

– Min dotter är sjuk och vaknade halv tre i morse. Sen vaknade hon på nytt halv fem och grät. Då la vi henne i vår säng. Den tog hon snabb över och det slutade med att jag låg nere vid fotänden.

– För att inte ramla ur gav jag upp och la mig i barnkammaren. Sånt hände inte innan jag fick barn.

Han ler snett.

– Fast det är klart, då ramlade jag av andra anledningar.

Gamla bombplan

Clooney bär en svart kostym och en grafitgrå skjorta, samma kläder han hade på sig när han klockan sju i morse satt i en tv-soffa.

Hans PR-agent uppger att han har inbokade intervjuer fram till halv åtta ikväll.

Också under inspelningen av ”Catch 22” blev det långa dagar. Clooney har regisserat två av avsnitten av den mörka dramakomedin, producerat serien och spelar en av rollerna, general Scheisskopf.

– Jag hade läst boken i high school och mindes den som en klassisk roman. Det var ett av skälen till att jag inte var intresserad av att filma den när jag först fick förfrågan. Men sen läste jag manuset och tyckte att det var fantastiskt.

Projektet att ro de sex avsnitten i hamn har tagit två år. Största delen av inspelningen skedde på Sardinien där filmteamet tog över en gammal militärflygplats och byggde upp en hel armébas.

Samtidigt flögs gamla B25-bombare in från USA och Europa.

– Vi ville sätta utseendet på serien direkt från start. Vi ville att det skulle likna bilderna vi har av andra världskriget, inte var lika rent och fläckfritt som vi ibland ser i andra serier, säger han.

Många som dödas

Förutom skådespelare som Kyle Chandler (”Bloodline”), Hugh Laurie (”House”) och Giancarlo Giannini (Bondfilmerna ”Casino Royale” och ”Quantum of solace”) medverkar fler än 200 statister.

Huvudrollen, bombfällaren John Yossarian, spelas av Christopher Abbott (tv-serien ”The sinner”).

Handlingen kretsar kring Yossarian och några andra amerikanska flygsoldater som mitt under brinnande krig blir offer för den amerikanska byråkratin.

Historien blev långfilm 1970, med Allan Arkin i huvudrollen.

– Det är en svår bok att filma eftersom det är så många figurer som dödas. I filmen hann man inte lära känna dem. De blev bara kanonmat.

– Med tv-serien kunde vi ägna dem längre tid innan de möter sitt öde.

På Sardinien höll han själv på att möta sitt öde.

Han körde en scooter på väg från sitt hem i Puntaldia till inspelningen i Olbia när han kolliderade med en mötande bilist. Clooney slog i vindrutan, slungades sex meter och fick hjälmen krossad.









George Clooney och Amal Clooney

Skadade bäckenet

I olyckan skadade han bäcken och skrapade upp både armar och ben.

– Jag körde 110 kilometer i timmen. 99 gånger av 100 omkommer man av en sån smäll. Jag hade en otrolig tur. Efteråt var jag rätt skärrad. Jag har helt klart använt upp ett av mina nio liv.

Olyckan har fått den gamle mc-åkaren att tänka om.

– När jag blev hämtad på sjukhuset frågade Amal mig om jag ville köra igen. Jag insåg att jag kört mc i 40 år och att det varit roligt, men att jag kan lägga av nu. Jag har ju mina tvillingar och vill vara förståndig.

Tar man upp barnen med Clooney får han ett leende på läpparna.

– De har inte ens fyllt två och kan redan grunderna i italienska och engelska, säger Clooney som delar boendet mellan USA, Italien och England.

– De kan räkna från ett till 20 på italienska men inte på engelska (skratt). De är väldigt smarta. De har uppenbart ärvt sin mammas gener.

Lille Alexander verkar dock ha fått pappas humor.

Kompis med prins Harry

– När jag smetade jordnötssmör på hans sko gick han till sin mamma, pekade och frågade, ”Bajs?”.

– Sen böjde han sig ner, drog fingret i smöret, stoppade det i munnen och sa, ”Bajs”

Clooney skrattar gott.

– Du skulle sett skräcken i hennes ögon.

Det har gjorts stor grej av att Clooney och hans fru är kompisar med den brittiske prinsen Harry och hans fru, Meghan.

I Clooneys värld är inte sånt så konstigt.

– Jag har känt dem ett tag nu. De bor inte så långt från oss. Vi har middagar ihop ibland och de är verkligen snälla, hyggliga personer som kommer att bli bra föräldrar. De har alla egenskaper som gör att man är kompis med någon.

Clooney och Amal har varit gifta i fem år.

Giftermålet överraskade, inte minst eftersom stjärnan efter sitt tidigare äktenskap med skådespelerskan Talia Balsam svir på aldrig gifta sig igen.

Lyckligast i världen

– Jag sa det tidigt i min karriär. Jag var nog inte alls bra på äktenskap då. Men det har inte varit något mantra. Det var bara det att det fick stor spridning. Sant är dock att jag inte hade bråttom att gifta mig eller att skaffa barn heller för, för den delen.

– Men sen dök den här fantastiska kvinnan upp i mitt liv och jag kände att jag hade tur som bara fick vara i samma rum som henne.

– Allvarligt, jag är den lyckligaste mannen i världen. Sent i livet mötte jag någon som jag inte kan drömma om att vara mer kär i eller mer stolt över.

Foto: Magnus Sundholm

