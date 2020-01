Bafta-oron: Att stjärnorna inte kommer

avJoni Nykänen

Publicerad: 30 januari 2020 kl. 18.40

Brittiska Oscarsgalan, alltså Bafta, kritiseras för bristen på mångfald.

Dessutom finns en oro för att superstjärnorna inte ska dyka upp på filmfesten för att den i år äger rum för tätt inpå Oscarsgalan.

– Efter att Oscars började flytta runt har det blivit en mardröm, säger en källa.

Baftagalan, alltså British Academy of film and television arts, äger rum söndagen den 2 februari. Årets Oscarsgala äger rum natten mellan söndagen den 9 februari och måndagen den 10 februari, svensk tid.

I filmvärlden kan man närmast betrakta detta som en schemakrock.

Bafta-arrangörerna är starkt oroade för att toppkändisarna inte ska dyka upp, enligt brittiska The Sun.

– Bafta brukade locka filmeliten men efter att Oscarsgalan började flytta runt saker och ting har det blivit en mardröm. Förra året var det 15 dagar mellan de två evenemangen men nu är det mindre än en vecka när Oscarsgalan flyttat till den 9 februari, säger en källa med insyn.

Att få toppnamn som Brad Pitt, Leonardo DiCaprio och Renée Zellweger att flyga till London och lämna nästan omedelbart för Oscarsgalan är en utmaning för Baftagalan.

– Det har varit många spända möten om hur vi kan locka över dem, säger källan.

Stjärnor som Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Adam Driver, Scarlett Johansson och Charlize Theron är nominerade.

Baftagalan har i år också kritiserats för bristen på mångfald i skådespelarkategorierna.

Amanda Berry, vd för BAFTA, medger att hon blev besviken när hon såg listan över nominerade och att det inte fanns en enda icke-vit skådespelare i skådespelarkategorierna.

Hon konstaterade att listan var ”väldigt vit”, och sa:

– Det handlar inte om att vara respektlös mot någon som har blivit nominerad eftersom det är en otroligt stark lista i år, säger Amanda Berry.

När listan över nominerade tillkännagavs trendade taggen #BAFTAsSoWhite på Twitter.

Många filmfans uttryckte sin besvikelse över att Lupita Nyong’os prestation i Jordan Peeles ”Us” inte fått en chans. I kategorin Bästa kvinnliga biroll kan man däremot hitta Margot Robbie två gånger – en vinstchans för ”Once upon a time in Hollywood” och ytterligare en för ”Bombshell”.

På söndag sänder alltså Aftonbladet Plus galan från 21.45 till midnatt. Då får tittarna se om stjärnorna har bestämt sig för att närvara.

Bästa film

1917

The Irishman

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Parasit

Bästa brittiska film

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes

Bästa icke-engelskspråkiga film

The Farewell

For Sama

Smärta och ära

Parasit

Porträtt av en kvinna i brand

Bästa dokumentär

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

Bästa animerade film

Frost II

Klaus

Fåret Shaun: Farmageddon

Toy Story 4

Bästa regi

1917 – Sam Mendes

The Irishman – Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasit – Bong Joon-ho

Bästa originalmanus

Booksmart - Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman

Knives Out – Rian Johnson

Marriage Story – Noah Baumbach

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasit – Han Jin Won, Bong Joon-ho

Bästa manus på annan förlaga

The Irishman – Steven Zaillian

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Joker – Todd Phillips, Scott Silver

Unga kvinnor – Greta Gerwig

The Two Popes – Anthony Mccarten

Bästa kvinnliga huvudroll

Jessie Buckley – Wild Rose

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan – Unga kvinnor

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Bästa manliga huvudroll

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Taron Egerton – Rocketman

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – The Two Popes

Bästa kvinnliga biroll

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Unga kvinnor

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – Once Upon a Time in Hollywood

Best manliga biroll

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Bästa filmmusik

1917

Jojo Rabbit

Joker

Unga kvinnor

Star Wars: The Rise of Skywalker

Bästa casting

Joker

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

The Personal History of David Copperfield

The Two Popes

Bästa foto

1917

The Irishman

Joker

Le Mans ’66

The Lighthouse

Bästa klippning

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66

Once Upon a Time in Hollywood

Bästa produktionsdesign

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Bästa kostymdesign

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Unga kvinnor

Once Upon a Time in Hollywood

Bästa makeup & hår

1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman

Bästa ljud

1917

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: The Rise of Skywalker

Bästa specialeffekter

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

Lejonkungen

Star Wars: the Rise of Skywalker