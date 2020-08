Polislarm till ”Ex on the beach”-inspelningen

Inkräktare försökte ta sig in med hjälp av mörkerkikare – saboterat med hög musik och fyrverkerier: ”Obehagligt”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 19 augusti 2020 kl. 21.59

BOHUSLÄN. Fyra gånger har polis larmats till inspelningen av ”Ex on the beach”.

Med smällare och hög musik har inspelningen saboterats – och dessutom har inkräktare försökt ta sig in med hjälp av mörkerkikare.

– Första veckan började de smälla smällare och fyrverkerier och då tänkte man: ”Tänk om de siktar mot huset”. man vet ju aldrig, det finns ju sjuka människor, säger en av deltagarna.

”Ex on the beach”-produktionen har larmat polisen en handfull gånger till inspelningsplatsen. Det bekräftar Herman Egelström, stationsbefäl vid polisen.

– De har hört av sig vid fyra tillfällen från produktionen till polisen. Det har handlat om ungdomar som försökt ta sig in på området, drönare som har flugits lågt över tomten, en båt som spelade hög musik precis utanför och det har kastats smällare.

Försökt sabotera

Inget av larmen har lett till några polisiära ingripanden.

– Det har handlat om nyfikenhet och störning, men inte lett till annat än att polisen varit på plats för att titta till det, säger Egelström.

Foto: Anders Deros Ovälkomna besökare har försökt ta sig in till deltagarna på ”Ex on the beach”. I vattnet utanför har bland annat en båt lagt till och spelat hög musik för att störa inspelningen.

Han beskriver att det rört sig om nyfikna ungdomar, men bekräftar också att det funnits ett syfte att sabotera tv-inspelningen av den populära och kontroversiella dokusåpan.

– Den 5 augusti spreds ett rykte om att ungdomar skulle samlas under kvällen för att störa inspelningen. Då hade vi en patrull på plats, men det blev aldrig någon större samling.

Inspelningen av ”Ex on the beach” har väckt uppmärksamhet i närområdet på den svenska Västkusten. Dokusåpan, som tidigare spelats in i bland annat Brasilien och i den karibiska övärlden skulle i år ha filmats i Grekland. Men coronapandemin tvingade Dplay och Kanal 5 att flytta till ett lyxhus på en hemlig plats i Bohuslän.

”Finns ju sjuka människor”

När Aftonbladet besöker inspelningen är det mot villkor att den exakta platsen och namn på deltagarna inte avslöjas på förhand.

Foto: Anders Deros Ungdomar har använt mörkerkikare för att ta sig genom skogen till platsen där ”Ex on the beach” spelas in.

Men seriens fans lyckades snabbt luska reda på inspelningsplatsen. Ungdomar från trakten har under hela inspelningsperioden flockats utanför lyxhuset, i den intilliggande skogen, eller på badklippan mitt emot den privata stranden som hör till villan.

– Första veckan började de smälla smällare och fyrverkerier och då tänkte man: ”Tänk om de siktar mot huset”. man vet ju aldrig, det finns ju sjuka människor. I början var det lite obehagligt, säger en av deltagarna.

Mörkerkikare

Foto: Anders Deros Pierre Rosengren, projektledare för ”Ex on the beach” på prouktionsbolaget Meter

Dplay och produktionsbolaget Meter tvingades snabbt anlita fler vakter för att patrullera området och försöka hålla nyfikna på avstånd.

– Det har varit ganska mycket spring på tomten. Det är lite speciellt att se små knottar springa runt med sina telefoner och så ser man alltid nån sitta med kikare, säger en deltagare.

Pierre Rosengren, som är projektledare för ”Ex on the beach” på produktionsbolaget Meter, berättar att det mest handlat om ungdomar i åldern 11 till 15 som försökt ta sig in på området. Men också att en grupp medelålders män i båt vid ett tillfälle lagt till invid den privata bryggan och spelat så hög musik att produktionen tvingades larma polisen för att försöka få dem att sluta störa inspelningen.

– Vi försöker att inte gå i konfrontation. Det har varit bättre att prata med dem som kommer hit. Vakterna är specifikt tillsagda att inte jaga eller springa efter någon. Det får inte bli nån tjuv och polis-lek, för det tycker de bara är roligt, säger han.

Foto: Anders Deros Grindarna till hästhagen har lämnats öppna av nyfikna besökare

Inspelningen av ”Ex on the beach” pågår ofta sent in på natten. Därför har också de oinbjudna besökarna har kommit vid alla tider på dygnet.

– De har kommit genom skogspartiet och legat med mörkersikte för att de ville ta sig in, säger Rosengren.

Målat på hästarna

Även det närliggande ridhuset har märkt av ovälkomna besökare på grund av ”Ex on the beach”-inspelningen. Hästhagens grindar har lämnats öppna när nyfikna tagit närmsta vägen för att komma fram till tv-inspelningen.

Foto: Anders Deros Hästar vid det närbelägna ridhuset har fått mystiska färgfläckar på sig

– Grannar har ringt när de har sett att grinden inte varit stängd ordentligt. Och även när de sett ungdomar som försökt klappa hästarna och att hästarna har varit oroliga. Vår oro har mest varit att inte ungdomarna ska bli skadade, det kan ju bli bråk mellan hästar, säger ridklubbens ordförande Cecilia Kjerstadius.

Flera av hästägarna har också upptäckt märkliga färgfläckar på sina djur.

– På min häst var det två tydliga streck, inget som man kan ha gnidit in själv. På andra har det mer sett ut som smutsfläckar men när man tog på det blev man blå om händerna, säger Kjerstadius.

Hon är noggrann med att påpeka att de inte vet när hästarna blivit målade på.

– Vi kan ju inte säga att det är ungdomar som lockats hit för att titta på inspelningen, men det är vårt antagande för att det har hänt under den här perioden.

Ridhuset har valt att inte polisanmäla de märkliga färgfläckarna.

– Jag var och pratade med vakterna och de har hjälpt till att prata med ungdomarna. De senaste veckorna har det lugnat ner sig, säger Cecilia Kjerstadius.

Torbjörn Ek, reporter, och Anders Deros, fotograf, Aftonbladets team på plats vid ”Ex on the beach”-inspelningen.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 19 augusti 2020 kl. 21.59

LÄS VIDARE