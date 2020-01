Stellan Skarsgård fick pris – igen

avTT

Publicerad: 13 januari 2020 kl. 10:23

Foto: Chris Pizzello/AP/TT Efter statyetten på Golden Globe-galan (bilden) har Stellan Skarsgård fått ytterligare ett pris för sin roll i "Chernobyl". Arkivbild.

Bara någon vecka efter att han tog emot statyetten på Golden Globe-galan fick Stellan Skarsgård ännu ett pris för sin rolltolkning i "Chernobyl". På film- och tv-galan Critics' Choice Awards i Los Angeles fick han priset för bästa manliga biroll i en miniserie eller film gjord för tv.

Johan Rencks "Chernobyl" var i sin tur nominerad i kategorin bästa miniserie, ett pris som dock gick till Netflix-serien "When they see us" i stället.

Bästa dramaserie för tv blev HBO-serien "Succession" som också kammade hem priserna för bästa manliga skådespelare (Jeremy Strong) och bästa kvinnliga skådespelare (Regina King).

Bland filmerna fick Martin Scorseses "The Irishman" priset för bästa skådespelarensemble. Till bästa manliga skådespelare korades dock Joaquin Phoenix för sin roll i "Joker" och bästa kvinnliga skådespelare Renée Zellweger för "Judy".

Till bästa icke-engelskspråkiga film utsågs fjolårets vinnare av Guldpalmen i Cannes, den koreanska filmen "Parasit".

Priset för bästa originalmanus gick till Tarantinos "Once upon a time...in Hollywood".

