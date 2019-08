Jessica Almenäs + FÖLJ

Jessica Almenäs ilska över bluffannonserna

Används i reklam för bantningsmedel: ”Omöjligt att komma åt de här idioterna”

avTorbjörn Ek

NÖJE 5 augusti 2019 19:37

Jessica Almenäs utnyttjas i en bluffreklam för ett bantningsmedel.

På sin Instagram skriver tv-profilen att hon aldrig skulle medverka i något liknande:

”Det är verkligen inget jag skulle stå för någonsin.”

Programledaren Jessica Almenäs, 43, används i en bluffannons och nu vill hon uppmärksamma sina följare på att reklamen för bantningsmedel är fejk.

”Då har det hänt mig också. Verkar ju omöjligt att komma åt de här idioterna dessvärre”, skriver hon på Instagram och fortsätter:

”Jag är givetvis inte med i någon sån här kampanj, det är verkligen inget jag skulle stå för någonsin.”

Bluffannonsens marknadsför en påstådd mirakelkur som ska leda till flera kilo viktnedgång i veckan utan att man ska behöva varken banta eller träna.

”Dessutom helt orimligt”

”Det är ju dessutom helt orimligt, det finns absolut inget sätt att gå ner 3,5 kilo i veckan utan att banta och träna”, skriver Jessica Almenäs om annonsen som använder såväl hennes namn som flera bilder på henne.

Almenäs påpekar också att den påstådda ”efter”-bilder i själva verket är tagen 2015 medan ”före”-bilden, där programledaren visar upp sin gravidmage, togs 2018.











1 av 4 bluffreklamen använder Jessica Almenäs som frontperson mot sin vilja.

Jessica Almenäs är bara en i en lång rad kändisar som fått se sig utnyttjas i liknande bluffreklamer. I juni gick Laila Bagge ut i sina sociala medier och varnade för fejkade annonser om hudvårdsprodukter som hon absolut inte ville marknadsföra.

I maj polisanmälde Filip Hammar annonser som använde hans namn och bild för att sälja bitcoin-tjänster. Annonserna med Filip Hammar sprids fortfarande, bland annat via Googles annonsnätverk och syntes för svenska nätbesökare på både svenska och utländska nyhetssajter så sent som under måndagen.

