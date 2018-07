Kylie Jenner + FÖLJ

Kylie Jenners nya förvandling förvånar fansen

Foto: AP och Instagram Kylie Jenner före och efter ingreppet.

NÖJE 9 juli 2018 21:28

Kylie Jenners omtalade mun har återigen blivit en snackis.

Fansen förvånas över en ny läppförändring.

Nu avslöjar Jenner att hon tagit bort sina fillers, skriver Daily Mail.

Kylie Jenner, 20, har tidigare avslöjat hemligheten bakom sin plutmun.

– Jag har tillfälliga fillers. Det handlar om en osäkerhet hos mig och det var vad jag ville göra, sa hon i ”Keeping up with the Kardashians” 2015, enligt eonline.com.

Osäkerheten triggades igång av att en kille förvånades över att hon var bra på att kyssas, trots att hon hade så små läppar.

– Jag tog det väldigt hårt. När en kille man gillar säger så... Jag vet inte, det påverkade verkligen mig. Jag kände mig inte åtråvärd eller vacker, har hon sagt i ”Life of Kylie”.

Putmunnen skapade läppkaos

Putmunnen fick fans över hela världen att skada sig i jakten på fylliga läppar. I flera månader visade fans under hashtaggen #KylieJennerChallenge hur de med bland annat platsflaskor försökt suga till sig svullna läppar. De hemmakomponerade skönhetsingreppen resulterade ofta bara i smärta och sargade munnar.

Kritik riktades mot tv-profilen, som till slut röt i från på Twitter:

”Jag är inte här för att uppmuntra folk/unga tjejer att se ut som jag gör eller att få dem att tro att det är så här de ska se ut”.

”Ser ut som den gamla Kylie”

Nu har hennes läppar återigen hamnat i blickfånget. En Instagrambild har väckt funderingar och förvåning hos Kardashian-fansen.

”Hon ser ut som den gamla Kylie här, jag vet inte varför”, lyder en kommentar som summerar fansens förundran i stort.

I kommentarsfältet bekräftade Jenner själv att hon tagit bort sina fillers, skriver Daily Mail.

”Jag tog bort alla fillers”, svarade hon.

