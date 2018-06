Barncancerfonden + FÖLJ

Mello-artisten har samlat in över 1 miljon till Barncancerfonden



Stiko Per Larsson har vandrat över 80 mil och gjort 35 spelningar...

16 juni 2018

Musikern Stiko Per Larsson har gått över 80 mil, gjort 35 konserter på 33 dagar och samlat in över 1 miljon kronor till Barncancerfonden.

– Jag har varit i en stor bubbla av humanism och medmänsklighet under fem veckor, säger han till Nöjesbladet.

Direkt efter sin medverkan i Melodifestivalen i februari i år började musikern Stiko Per Larsson planera sin vandringsturné för att samla in pengar till Barncancerfonden. Den tolfte turnén i ordningen.

Han har gått till fots från turnéstarten i Göteborg den 15 maj och gjort 35 spelningar på 33 dagar på sin väg mot målet i hemstaden Leksand

– Jag har vandrat ungefär tre mil om dagen och stannat varje kväll för en gratiskonsert och sedan samlat in pengar via publiken. Det har blivit ungefär 80 mil och över 1,1 miljoner kronor till Barncancerfonden, säger han.

Över 10 000 i publiken

De lokala arrangörerna har stått för mat och husrum och spelplatserna har varit allt från gamla folkparker och bygdegårdar till krogar och restauranger både i byar och städer på vandringen från Göteborg till Leksand.

– Det har varit mycket folk i år jämfört med tidigare. Förmodligen på grund av min medverkan i Melodifestivalen tidigare i år. Väldigt många har hjälpt till och jag har varit i en stor bubbla av humanism och medmänsklighet under fem veckor. Många har också velat dela med sig av sina historier kring cancer som drabbar barn och det har varit en gripande resa. Det har varit mer än bara en turné för mig, säger han och fortsätter:

– Jag har försökt räkna ut hur mycket publik jag haft och det har varit allt från 50 personer till 600 på vissa ställen så jag har med lätthet haft över 10 000 personer totalt i publiken. Så det är en ganska stor turné i det lilla formatet.

”Är ju som en dröm”

Målet var att samla in 1 miljon kronor till Barncancerfonden och vid målgången i Leksand under lördagskvällen hade det totalt kommit in 1 141 750 kronor. Och då återstår turnéns allra sista spelning på hemmaplan.

– Det ska bli fantastiskt att få spela för hemmapubliken ikväll, och dessutom få dela det med familj och nära och kära är underbart. Att dessutom ha uppnått mitt mål med insamlingen är ju en som en dröm.

