Naken person sökes till SVT-program



1 av 2 SVT söker nu en nakenstatist.

NÖJE 15 mars 2018 14:09

Sugen på att springa naken i tv med en wrestlingmask på huvudet?

Då letar SVT efter dig.

Det är SVT:s ungdomsprogram ”100 % vaken” som söker statister som inte är rädda för att blotta sig.

Via skådespelarförmedlingen Statist efterlyser kanalen en man eller kvinna som kan tänka sig att springa in i direktsändning naken med bara en wrestlingmark över ansiktet. Direktiven är få, men tydliga.

”Du ska komma in i vår studio och springa två varv med en "lucha libre"- mask på huvudet. Efter det lämnar du studion”, lyder beskrivningen i annonsen.

Ska sändas live

Lönen? En tusenlapp.

Inspelningarna kommer att ske i tv-huset på Gärdet i Stockholm natten mellan den 23 och 24 mars.

I ”100 % vaken” stängs fyra svenska ungdomsprofiler in i en studio under en sex timmar lång livesändning. Under kvällen och natten utsätts de för olika utmaningar och pranks.

Händelserna på SVT som skapade rubriker 01:00

LÄS OCKSÅ Manlig oskuld sökes till nytt tv-program

15 mars 2018 14:09