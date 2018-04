Daniel Craig + FÖLJ

”Jag höll på att fastna i Hollywoods knarkträsk”

Rampage-stjärnan om uppväxten, Oscarsbakslaget och det som fick henne att lyckas i Hollywood

Foto: Frank Masi Efter rollen i ”Moonlight” höll Naomie Harris på att fastna i knarkträsket.

Oscarsnomineringen för porträttet av en crackmissbrukande mamma i ”Moonlight” borde ha varit rena jackpotten för Naomie Harris.

I stället blev den en fälla.

–De enda rollerbjudanden jag fick efteråt var som knarkare, säger hon till Nöjesbladet.

Naomie tar emot på The Lot i West Hollywood, ett område med inspelningslokaler där tv- och filmbolag hyr in produktioner.

Just i dag är delar av området som gränsar till Oprah Winfrey Networks huvudkontor omgjort för att husera den enorma PR-maskin som dragits igång för att lansera actionäventyret ”Rampage”.

I filmen spelar Naomie en forskare som tillsammans med Dwayne ”The rock” Johnsons räddar världen undan tre genmanipulerade, jättelika djur – en gorilla, en varg och en alligator.

För den 44-åriga skådespelerskan var det ett välkommet uppdrag.

– Jag älskar nya utmaningar och vill spela annorlunda figurer, säger hon.

Efter ”Moonlight” såg det länge ut som om dörren till de möjligheterna stängts.

– För första gången i min karriär sorterades jag in i ett fack. Jag fick underbara erbjudanden. Men alla handlade bara om att jag skulle göra någon form av Paula igen.

En miljon mil

Hon syftar på den tragiska rollfiguren hon spelade i fjolårets Oscarsbelönade drama.

– Jag har aldrig varit intresserad av att upprepa något, säger skådespelerskan som porträtterade Winnie Mandela i ”Mandela – long walk to freedom”, Tia Dalma i två ”Pirates of the Carribean”-filmer och Eye Moneypenny i James Bond-filmerna med Daniel Craig i huvudrollen.

– Därför behövde jag något som var en miljon mil från Paula.

Lösningen stavades ”Rampage”.

– Det är inte ofta kvinnor i den här typen av monster-actionfilmer är så genomarbetade. Vanligtvis är de bara smycken under en mans resa. Han leder och kvinnan följer. Men här behöver Dwaynes rollfigur Kate lka mycket som hon behöver honom. De är ett team.

Historien är steroid-laddad.

Naomie försvarar den.

Simmar och mediterar

– Handlingen baseras faktiskt på verklig vetenskap. Genmanipulerade teknologier existerar. Det är spännande men också skrämmande. Förändringarna sker så snabbt att regeringars regleringar inte kan hålla jämna steg.

Naomi bär en persikofärgad, ärmlös topp och en kjol i samma färg. Som så många skådespelerskor i Hollywood är hon mycket tunn.

– Jag börjar varje morgon med att simma och fortsätter sedan med att meditera, säger hon när hennes livsstil kommer på tal.

– Jag äter hälsosamt. Det är gröt med ingefära, kanel och nötter till frukost, proteinrik mat med grönsaker till lunch och rätt mycket samma sak till middag.

Med de vanorna torde hon ha varit en perfekt samarbetspartner för arbets- och träningsnarkomanen The Rock.

Klart är i varje fall att de kom mycket bra överens.

– Han är ju kung av den här genren, säger hon.

Kreativt hem

– För mig var det perfekt att ha honom att hålla i handen för jag hade aldrig gjort något liknande förut.

Ändå har hon jobbat som skådespelerska sedan hon var nio.

Branschen föll sig naturlig för Naomie. Hennes mamma, Lisselle Kayla, som kommer från Jamaica, är manusförfattare.

– När jag var liten och skulle lägga mig brukade hon skapa äventyrsberättelser för mig. Hon skrev dem och gjorde sedan om de till barnböcker som hon publicerade. Det var ett mycket kreativt hem.

Det närdes ytterligare av att Naomie tillbringade mycket tid på egen hand. Hennes pappa, som kommer från Trinidad, försvann ur bilden innan hon ens kommit till världen.

– Jag ritade och skrev jämnt, säger hon.

Trots ensamheten minns hon inte barndomen som jobbig.

– Min mamma var nästan barn själv när hon fick mig – bara 18. Jag tror att det gjorde henne mer lekfull än andra mammor var med sina barn.

Inga gränser

– Hon var inte sträng alls. Inget var förbjudet. Hon tyckte att man skulle utforska och experimentera. Hon sa att det var så man lärde sig i livet.

– Det gjorde att jag fick bli min egen förälder. Det fanns inga gränser. Jag fick sätta dem själv.

Erfarenheten skapade täta band mellan mor och dotter. Naomie uppger att de är lika starka än i dag.

– Vi står varandra otroligt nära. Jag bor åtta dörrar nerför gatan från henne i London.

Sannolikt har närheten bara stärkts av att hennes mamma aldrig avrådde dottern från att bli skådespelerska.

– Redan när jag var väldigt ung betonade hon att jag kunde göra vad jag ville och bli vad jag ville – så länge jag jobbade hårt.

Kanske hade Naomie inte lyckats utan mammans stöd.

– Hon trodde alltid på mig mig. Inte ens när jag tvivlade på mig själv, när jag var på väg att ge upp och inte trodde att jag skulle klara det lät hon mig kasta in handduken.

Otrolig kvinna

– Hon sa alltid att det skulle gå vägen och hjälpte mig över hindren. Hon är en otrolig kvinna.

Det är ett skäl till att Naomie dras till berättelser med starka kvinnor. Förutom hennes rollfigur i filmen är huvudskurken kvinna (och spelas av svenska Malin Åkerman).

– Det är enormt viktigt att vi kan ha så skilda roller som möjligt på vita duken. Det gör att unga tjejer kan inspireras och få känna att de kan göra allt. Att det fortfarande inte är vanligare har säkert att göra med att det här är en mansdominerad bransch. 80 procent av de som jobbar på filminspelningar är män och de flesta manus skrivs fortfarande av män.

– Mycket behöver göras men jag är alltid optimist. Jag ser med spänning på det som sker nu. Jag tycker att det går i exakt rätt riktning. Och då inte bara när det gäller jämställdhet utan också när det gäller minoriteters medverkan.

– Det är bra för oss. Vi tjänar alla på att vi känner oss inkluderade och blir hörda, både på och utanför vita duken.

Hungrigt monster

Ofta är det Hollywood som kritiseras för att inte ta ansvar. Naomie är inte inne på det spåret.

– Jag har känt mig välkommen här, säger hon och slår ut med armarna i en vid gest.

– Folk är alltid på jakt efter nya talanger. Det känns som om branschen är ett hungrigt monster som behöver matas med nya upptäckter.

– Sånt är bara bra eftersom det betyder fler möjligheter. Jag tror inte att jag hade haft samma karriär som jag har i dag om jag hade stannat kvar hemma i England.

